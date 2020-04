Your browser does not support HTML5 video.

Hãi hùng tài xế lái ôtô chạy 234 km/h trên cao tốc TP.HCM - Dầu Giây 20:32 11/04/2020 Lực lượng chức năng cho biết đang truy tìm tài xế lái ôtô chạy 234 km/h, vượt quá tốc độ trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.