Hai mẹ con liên thủ sát hại chồng, cha và bài học đẫm nước mắt “con hư tại mẹ”?

Vì chiều quý tử nên bà Nga rút hết tiền tiết kiệm bao năm vợ chồng dành dụm ra cho Trường ăn tiêu. Đến khi tiền cạn, sợ chồng phát hiện, gia đình xào xáo nên bà Nga bàn bạc với con trai kế hoạch sát hại chồng, cha. Thế mà, trong suốt quá trình khai báo, mẹ con ác phụ tỏ ra đau khổi, sợ hãi vì gây tội ác tầy đình. Chúng còn ngụy tạo lời khai cho rằng, nạn nhân hay uống rượu, cứ nhậu say là đánh đập 2 mẹ con.

Bóc mẽ lời khai gian dối của 2 mẹ con

Sáng sớm ngày 4/4, ông Phạm Văn Dũng (SN 1964, ngụ tại thôn 5, xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng ) được người nhà đưa đến bệnh viện Đa khoa 2 Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do vết thương quá nặng nên đã tử vong vào trưa 5/4. Bác sĩ cấp cứu cho nạn nhân cho biết, ông Dũng có vết thương xuyên từ vai trái qua phổi và xuyên thấu lên cổ. Tại vùng cổ phát hiện một vật bằng kim loại nghi là đạn chì. Nghi ngờ đây có thể là vụ án giết người nên phía bệnh viện đã trình báo cơ quan Công an tỉnh Lâm Đồng.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh cùng đội pháp y đã đến bệnh viện khám nghiệm tử thi, đến nhà nạn nhân khám nghiệm hiện trường. Kết quả sơ bộ xác định ông Dũng bị bắn tử vong. Tại nhà nạn nhân thu giữ một khẩu súng tự chế. Sáng 5/4, Công an tỉnh Lâm Đồng ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Nga (SN 193) và con trai là Phạm Phi Trường (SN 2001) để điều tra về hành vi giết người theo quy định Pháp luật . Bà Nga và Trường được xác định là vợ và con trai út của nạn nhân Phạm Văn Dũng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác dịnh, bà Nga và Trường có liên quan trực tiếp đến cái chết của ông Dũng. Nguyên nhân ban đầu nghi ngờ là do mâu thuẫn gia đình.

Hiện trường gây án

Trong quá trình điều tra, ngày 13/4, Công an tỉnh Lâm Đồng tống đạt quyết định khởi tố 2 mẹ con bị can Nguyễn Thị Nga và Phạm Phi Trường. Cơ quan điều tra cáo buộc hai bị can dùng súng tự chế bắn chết chồng, cha là ông Phạm Văn Dũng. Mẹ con bà Nga ban đầu khai, trong thời gian chung sống thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với ông Dũng. Nạn nhân hay uống rượu, chửi bới, đánh đập vợ con. Trước Tết Canh Tý 2020, ông Dũng đuổi Trường ra khỏi nhà. Sau đó, ông Dũng lên Tây Ninh làm thợ hồ. Đến tháng 3/2020, ông Dũng gọi điện thông báo cho vợ con chuẩn bị về nhà làm giỗ cho bố. Ông Dũng yêu cầu bà Nga chuẩn bị tiền làm giỗ, còn Trường đem tiền về kèm lời đe dọa nếu không có sẽ đánh. Do bị chồng chèn ép lâu ngày nên sinh ức chế. Hai mẹ con bàn nhau cách sát hại ông Dũng.

Trường sau đó tìm mua khẩu súng tự chế và 5 viên đạn, loại đạn thể thao (giá 6,5 triệu đồng) của Hồ Tấn Công (SN 1991, trú khu phố 4C, TT.Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh). Khoảng 23h ngày 3/4, Trường mang súng về nhà, nạp đạn. Đến rạng sáng ngày 4/4, hai mẹ con dùng khẩu súng này sát hại chồng. Sau đó, ông Dũng được đưa đi cấp cứu và tử vong tại bệnh viện vào ngày 5/4.

Những ngày qua, xem xét lại vụ án, Cơ quan CSĐT và Viện KSND tỉnh Lâm Đồng phát hiện lời khai của mẹ con bà Nga có điều uẩn khúc, mâu thuẫn. Trung tá Phạm Ngọc Đằng – Đội trưởng Đội án điều tra – Phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua đấu tranh, lời khai mới nhất của mẹ con can phạm Nga có tình tiết mới. Bà Nga thú nhận, vợ chồng bà này có cuốn sổ tiết kiệm trị giá 150 triệu đồng, gửi ngân hàng. Thời gian qua, bà Nga nhiều lần đi rút tiền về cho Trường tiêu xài. Đến khi rút hết số tiền này, lo sợ ông Dũng phát hiện, gia đình xào xáo, bà Nga và Trường bàn nhau sát hại ông Dũng.

Phía Viện kiểm sát thông tin, ông Dũng có uống rượu nhưng không nhiều, không phải thành phần rượu chè be bét. Điều tra, Kiểm sát viên tham gia vụ án đã báo cáo sự việc lên cấp trên, trích xuất xác phạm để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Con hư tại mẹ?

Nói về gia đình nạ nhân, ông Vương Duy An – Chủ tịch UBND xã Quốc Oai (huyện Đạ Tẻh) cho biết, thời điểm xảy ra vụ án là rạng sáng nên mọi người xung quanh không ai biết gì. Vợ và con trai ông Dũng cũng giấu nhẹm chuyện này đi không nói cho ai biết mà âm thầm đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đến khi Công an tỉnh Lâm Đồng về làm việc với địa phương thì mọi người mới biết chuyện này.

“Nạn nhân Dũng làm nghề thợ xây tại địa phương, còn bà Nga giúp chồng làm phụ hồ. Vợ chồng nạn nhân sinh được 3 người con. Cô con gái đã đi lấy chồng xa, người con trai đầu thì nghiện hút đang trong trại cai nghiện. Đối tượng Phạm Phi Trường là con út. Người dân địa phương đồn Trường nghiện ngập, không tu chí làm ăn, chơi bời lêu lổng. Gần đây còn mượn xe của người quen mang đi cắm. Do gia đình không còn khả năng chu chấp, trả nợ nên bà Nga đề nghị chồng cắm bìa đỏ vay tiền chuộc xe cho con trai nhưng ông Dũng không đồng ý nên xảy ra mâu thuẫn”, ông An nói thêm.

Còn theo thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng, bà Nga từng là Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ của thôn 5 (xã Quốc Oai). Nhưng người phụ nữ này nuông chiều con cái vô độ, trong khi đó cả hai người con trai đều thuộc thành phần hư hỏng. Trước khi bị bắt, Trường đang cầm 2 chiếc xe máy (8 triệu và 10 triệu) đề là xe mượn. Bà Nga hiện còn nợ 30 triệu của hàng xóm do vay để trả nợ cho con. Dù 2 đứa con hư hỏng, không chịu lao động nhưng bà Nga vẫn giấu chồng nuông chiều, đáp ứng nhu cầu phi lý của chúng khiến vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn về việc nuôi dạy con cái. Mâu thuẫn lớn dần đến mức vợ và con đã lạnh lùng bàn mưu, lên kế hoạch sát hại chồng, nha mình. Thậm chí, trước khi bị bắt, hai mẹ con bà Nga đã bàn bạc, thống nhất lời khai đối phó với cơ quan chức năng.

Hung khí gây án

Sau khi vụ việc xảy ra, nhiều độc giả buông câu bình luận: “Đúng là, con hư tại mẹ”. Dư luận nhận định thế cũng chẳng sai, bởi dẫu biết con cái hư hỏng nhưng bà Nga vẫn lén lút nuông chiều, đáp ứng nhu cầu phi lý của chúng. Chuyên gia tâm lý Nguyễn Diệu Hoa (Tổng đài tư vấn tâm lý 1088) từng nhận định “con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” ngẫm thật sâu thì thấy rất đúng. Đúng ở chỗ, nó đã đề cập đến một khía cạnh tâm lý ở phụ nữ, cụ thể hơn là đề cập đến nhược điểm trong vấn đề dạy dỗ con cái. Phụ nữ thường có nhược điểm rất lớn là yêu một cách mù quáng, thiếu lý trí. Không chỉ trong tình yêu đôi lứa mà ngay trong mối quan hệ mẹ con, bà cháu; phụ nữ cũng thiếu sáng suốt hơn. Vì quá yêu mà họ thường nuông chiều con cháu thái quá.

Theo logic tâm lý trong dạy dỗ con cái thì sự cưng chiều bao giờ cũng mang đến nhiều tai nạn cho đứa con. Những đứa con được nuông chiều thường là những đứa thiếu lý chí khí, lường biếng, ỉ lại, hay đòi hỏi, thích hưởng thụ và thường sống theo phương châm người khác phải theo ý mình và “hư” là hư theo ý này. Từ nuông chiều và thiếu sự nghiêm khắc rèn dũa, những tính cách nói trên như hạt giống có đất màu mỡ phát triển. Lười biếng, ích kỷ là nguồn cơn sản sinh ra những con người sống vô trách nhiệm; thích hưởng thụ là khởi nguồn của những kẻ gian tham trộm cắp; hay đòi hỏi là khởi nguồn của những kẻ cực đoan; thiếu chí khí là khởi nguồn của những kẻ thất bại… Đối chiều từ lời chuyên gia vào sự việc của mẹ con bà Nga thì quả đúng không sai chút nào. Vì nuông chiều con cái nên bà Nga “nặn” ra đứa con ăn chơi lêu lổng, sống vô trách nhiệm.

Khác với bà Nga, ông Dũng lại lý trí và rõ ràng hơn. Tình yêu con cái của ông không mù quáng mà rõ ràng, lý trí. Ông Dũng biết yêu thế nào là có lợi, thế nào là có hại đối với đứa con của mình. Nhưng cách giáo dục của vợ chồng này không tìm được điểm chung, để cuối cùng, bi kịch gia đình tất yếu xảy ra.

