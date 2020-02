Hai ngày liên tục, Hà Nội đứng đầu thế giới về ô nhiễm không khí

Theo thông tin trên báo Thanh Niên cho biết, từ tối ngày 22/2 chất lượng không khí ở Hà Nội giảm mạnh. Đến 1h20 phút sáng 23/2, Tổ chức đo chất lượng không khí thế giới (Air Visual) áp dụng cách tính AQI của Mỹ cảnh báo ô nhiễm không khí tại Hà Nội ở ngưỡng màu nâu, giá trị AQI là 328. Đây là ngưỡng nguy hại cho Sức Khỏe tất cả mọi người. Theo đó, Air Visual xếp Hà Nội đứng đầu thế giới về mức độ ô nhiễm không khí.

Hà Nội tiếp tục duy trì ô nhiễm không khí ở mức cao (Ảnh: Thanh Niên)

Thời điểm 7h sáng nay, Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì vị trí đứng đầu thế giới về ô nhiễm không khí, mặc dù chất lượng không khí được cải thiện về ngưỡng màu tím, giá trị AQI là 234. Đây là mức chất lượng không khí rất xấu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tất cả mọi người.

Theo bảng hiện thị kết quả quan trắc chất lượng không khí của Air Visual thể hiện, đa số các khu vực nội thành Hà Nội đều màu tím với giá trị AQI cao, tiệm cận ngưỡng màu nâu, xen lẫn là màu đỏ (chất lượng không khí xấu) với số lượng ít. Không có khu vực nào ở nội thành Hà Nội có kết quả màu cam (không khí kém) hay màu vàng (chất lượng không khí trung bình), màu xanh (chất lượng không khí tốt). thế giới về ô nhiễm không khí.

Tương tự, ứng dụng Pam Air cũng cho thấy có nhiều điểm quan trắc chất lượng không khí tại khu vực nội thành Hà Nội cho kết quả thể hiện ô nhiễm không khí rất nghiêm trọng: đa số các điểm đều màu tím, xen lẫn màu đỏ. Các nơi như ô nhiễm không khí ở ngưỡng màu nâu như Tràng Tiền (AQI là 390), Mai Dịch (385), Ngã Tư Sở (357), Trung Hòa (319)…



Hà Nội đứng đầu thế giới về ô nhiễm không khí (Ảnh: Thanh Niên)

Trước đó, lúc 14h chiều ngày 21/2, Air Visual áp dụng cách tính AQI của Mỹ xếp hạng Hà Nội là thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới trong tổng số 97 thành phố có quan trắc chất lượng không khí. Đồng thời, với giá trị AQI là 314, Hà Nội được cảnh báo chất lượng không khí có hại cho sức khỏe người dân. Thậm chí, Hà Nội là thành phố duy nhất trên thế giới có chất lượng không khí được cảnh báo ở ngưỡng nguy hại. Càng dần về trưa, chiều nay, ô nhiễm không khí ở Hà Nội càng gia tăng.

Hiện, kết quả của cả hai ứng dụng Air Visual và Pam Air đều cảnh báo chất lượng không khí ở đa số các điểm quan trắc tại các tỉnh phía Bắc ở ngưỡng màu đỏ, giá trị AQI lớn tiệm cận ngưỡng màu tím.

Trong khí đó, tại TP.HCM, Air Visual và Pam Air cũng cho kết quả hiển thị chất lượng không khí ở ngưỡng màu vàng. Vì thế, TP.HCM đứng thứ 47/97 thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới.

