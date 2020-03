Hai người Mỹ gốc Việt đầu tiên tử vong do COVID-19 đều có một điểm chung

Theo Công Lý, mới đây Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ vừa mới xác nhận 2 trường hợp là người Mỹ gốc Việt tử vong do COVID-19 . Hai bệnh nhân này đều là người cao tuổi, đang ở các trại dưỡng lão tại bang Washington. Được biết, Washington đang là tâm điểm của đợt dịch bệnh này, khi hơn nửa số người tử vong ở Mỹ đều là ở đây.



Bệnh nhân đầu tiên là sinh năm 1946, tử vong ngày 16/3 (theo giờ Mỹ) tại thành phố Seattle, bang Washington. Ngày 9/3, bà được phát hiện có triệu chứng nhiễm virus SARS-CoV-2 tại một trại dưỡng lão. Sau đó, bà được đưa vào trung tâm y tế xét nghiệm, ghi nhận kết quả dương tính. Bệnh nhân đã tử vong sau 1 tuần nằm viện điều trị.

Hai bệnh nhân này đều là người cao tuổi, đang ở các trại dưỡng lão tại bang Washington. Ảnh minh họa.

Theo Zing.vn, bệnh nhân thứ 2 là một người khiếm thị, sống trong một viện dưỡng lão khác nhưng cũng ở tiểu bang Washington. Nơi bệnh nhân ở từng ghi nhận trường hợp tử vong do COVID-19 trước đó. Tuy nhiên, những người từng tiếp xúc với trường hợp này chỉ khi có triệu chứng thì mới được khám xét.



Tính đến thời điểm hiện tại, bang Washington đã tiến hành xét nghiệm cho 17.105 người trên toàn bang, trong đó có 1.187 ca dương tính với virus corona chủng mới. Tại Mỹ, theo CNN tính đến hết ngày 18/03 đã có hơn 140 trường hợp tử vong ở nước này, trong đó 66 trường hợp là đến từ Washington. Đặc biệt, 35 trong số 66 người tử vong ở bang này đều liên quan đến một viện dưỡng lão ở thành phố Kirkland.

Bệnh nhân được đưa đi điều trị.



Ngoài ra, cũng trong ngày hôm qua Mỹ đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm COVID-19 là nghị sĩ. Cụ thể, ông Mario Diaz-Balart - nghị sĩ đảng Cộng hòa từ bang Florida đã trở thành thành viên quốc hội đầu tiên của Mỹ dương tính với virus.

Your browser does not support HTML5 video.

Nhiều nước đặt mua kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam.