Hải Phòng: Có giấy xác nhận mới được ra ngoại tỉnh, từ vùng dịch về tự chi trả phí phục vụ cách ly

Tin tức mới nhất ngày 5/4, báo Người Lao Động thông tin, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hải Phòng trong Công văn số 2449/UBND-VX ngày 4/4 yêu cầu: Từ ngày 3/4 cần tổ chức cách ly y tế tập trung đối với tất cả những người từ các vùng dịch về Hải Phòng



Trong đó, người cách ly là những người vào Hải Phòng nhưng không thuộc quy định tại Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ sẽ phải tự chi trả toàn bộ chi phí phục vụ cách ly.

Ảnh minh họa.



Ngoài ra, các trường hợp đã hoàn thành cách ly y tế ở các tỉnh, thành phố khác về Hải Phòng và có đầy đủ xác nhận hoàn thành cách ly y tế của cơ quan có thẩm quyền được phép vào thành phố nhưng phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.



Những người ở Hải Phòng muốn đi đến các tỉnh, thành phố khác thì phải có Giấy xác nhận cho phương tiện ra ngoài thành phố của Chủ tịch UBND các quận, huyện (gửi kèm mẫu). Đến khi trở về từ các vùng có dịch cũng phải thực hiện việc cách ly y tế tập trung.



Trong khoảng thời gian này, thành phố cũng dừng hoạt động của 100% xe của các hãng Taxi trên địa bàn; các gian hàng, cửa hàng, các điểm Trong khoảng thời gian này, thành phố cũng dừng hoạt động của 100% xe của các hãng Taxi trên địa bàn; các gian hàng, cửa hàng, các điểm kinh doanh các mặt hàng không phải là hàng hóa thiết yếu tại Trung tâm thương mại, siêu thị hay chợ cũng dừng hoạt động.

Ảnh minh họa.

Tất cả các công viên trên địa bàn thành phố cũng dừng hoạt động từ 4/4, trực chốt tại các công viên công cộng để không cho người dân vào trong. Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, các loại xe tải không bị kiểm soát nhưng chỉ cho phép xe gồm 1 phụ, 1 lái vào thành phố, số người vượt quá sẽ phải vào khu cách ly tập trung.



Tính đến thời điểm hiện tại, TP Hải Phòng có 359/367 trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 có kết quả xét nghiệm âm tính, 8 trường hợp còn lại đang chờ kết quả.



Người nghi nhiễm SARS-CoV-2 ở Việt Nam được cách ly như thế nào



Thùy Nguyễn (t/h)