Hải Phòng: Điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch, taxi được hoạt động trở lại từ 16/4

Báo VOV dẫn lại chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hải Phòng cho biết, từ 0 giờ ngày 16/4, tạm dừng hoạt động của Tổ kiểm soát phòng chống dịch tại các thôn, tổ dân phố (thành lập theo Chỉ thị 26-CT/TU và Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy) và các Chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh cấp xã, phường, thị trấn, quận, huyện đến khi có chỉ đạo của UBND thành phố Hải Phòng.

Theo đó, UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, phòng chống dịch và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. Quyết định này dựa trên chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 155/TB-VPCP ngày 15/4, trên cơ sở các nội dung đã thống nhất tại cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy vào chiều 15/4 về công tác phòng chống dịch bệnh.

Về hoạt động giao thông vận tải, UBND thành phố Hải Phòng cho phép các bến phà, bến đò kết nối tỉnh Thái Bình và tỉnh Hải Dương hoạt động trở lại nhưng chỉ hoạt động từ 6h đến 8h và từ 16h đến 18h tối hàng ngày. Bên cạnh đó, 50% số đầu xe của từng hãng taxi hoạt động trong phạm vi địa bàn thành phố và số người trên xe chỉ được dưới 50% số ghế.



Đối với người ra, vào thành phố Hải Phòng, cho phép người trước khi về Hải Phòng mà không phải từ 12 địa phương có nguy cơ cao (Bắc Ninh, Bình Thuận, Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Lào Cai, Ninh Bình, Quảng Nam, Quảng Ninh, Hà Tĩnh và Tây Ninh) được vào thành phố mà không cần cách ly y tế tập trung, nhưng phải có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi đi, theo Người Lao Động.

Với những trường hợp đặc biệt khi vào thành phố Hải Phòng, các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào TP chủ động giải quyết. Tuy nhiên, điều này phải được sự thống nhất của các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt và phải ghi lại thông tin họ tên, địa chỉ nơi đi/đến, thời gian lịch trình đi lại trong thành phố. Cuối mỗi ca hàng ngày, các chốt phải tổng hợp, báo cáo UBND thành phố để chỉ đạo giám sát y tế theo quy định.



Những người từ Hải Phòng đến các địa phương khác (không thuộc nhóm 12 địa phương nguy cơ cao) khi quay trở lại thành phố không phải thực hiện cách ly y tế tập trung nhưng phải có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đã đến.



Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Hải Phòng cũng đã bố trí tối đa 50% số lượng cán bộ, viên chức, công chức đến làm việc; còn lại làm việc tại nhà.

