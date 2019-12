Hải Phòng: Mâu thuẫn trong lúc làm việc, nhóm công nhân hỗn chiến khiến 1 người tử vong

Mới đây, tin từ Công an huyện An Dương, TP Hải Phòng cho biết, vừa qua trên địa bàn đã xảy ra một vụ hỗn chiến giữa các công nhân của một công ty thuộc địa bàn khiến 1 người tử vong.

Nạn nhân là anh Bùi Đình Quang (SN 1985) ở xã Văn Đẩu, huyện Kiến An, TP Hải Phòng.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 27/12 tại khu vực trước cổng Công ty Mai Hương, đoạn đường 351 thuộc thôn Kiên Trung, xã Hồng Thái, huyện An Dương, TP Hải Phòng

Ảnh minh họa

Thời điểm trên, nhóm công nhân Nguyễn Văn Xuân (SN 1986), Vũ Bá Quyết (SN 1989), Nguyễn Thành Vinh (SN 1987) và Vũ Bá Mạnh (SN 1992) cùng trú tại xã Hồng Thái, An Dương đã có xô xát với nhóm của Hoàng Minh Dương (SN 2001, trú tại Nguyễn Lương Bằng, Văn Đẩu, Kiến An, Hải Phòng), Nguyễn Văn Huy (SN 1993, trú tại xã Quốc Tuấn, An Lão, Hải Phòng), Nguyễn Văn Phú (SN 1987, trú tại thị trấn Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng) và Bùi Đình Quang, theo báo Giao Thông.

Trong quá trình hai nhóm xảy ra xô xát, ẩu đả, Bùi Đình Quang đã bị thương. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kiến An nhưng không may đã tử vong trước khi đến Bệnh viện

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện An Dương đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hải Phòng để điều tra, xử lý vụ xô xát giữa 2 nhóm công nhân trên. Đơn vị cũng đã vận động nhóm công nhân của Nguyễn Văn Xuân, Vũ Bá Quyết, Nguyễn Thành Vinh và Vũ Bá Mạnh ra tự thú.

Theo nguồn tin của báo Công Lý, tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận nguyên nhân xảy ra xô xát xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình làm việc tại Công ty Mai Hương.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Kiều Đỗ (t/h)