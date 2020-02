Hải Phòng: Ngành giáo dục Quận Kiến An thực hiện nghiêm chỉnh công tác phòng chống virus nCoV

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố Hải Phòng, Sở giáo dục và đào tạo, UBND Quận Kiến An chỉ đạo các trường trên địa bàn Quận Kiến An đã thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh do virus nCoV gây ra.