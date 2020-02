Hải Phòng: Nhiều giải pháp tích cực phòng chống dịch Covid-19 trong trường học

Trước nguy cơ lây nhiễm của dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo an toàn, các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tiến hành cho học sinh, sinh viên nghỉ học để tiến hành vệ sinh, khử khuẩn môi trường trường học.

Hải Phòng là một trong những thành phố có số lượng học sinh, sinh viên lớn, đây cũng là một trong những trung tâm công nghiệp tập trung nhiều chuyên gia nước ngoài. Do vậy, khả năng lây nhiễm dịch bệnh rất lớn. Việc quyết định cho học sinh các cấp nghỉ học để tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19 của UBND thành phố, Sở giáo dục Hải Phòng là hoàn toàn đúng, nhanh chóng, kịp thời.

Tuy nhiên, việc nghỉ học dài ngày sẽ ảnh hưởng phần nào đến chất lượng dạy - học của ngành giáo dục thành phố nói riêng, cả nước nói chung. Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ giáo dục và đào tạo, Sở giáo dục và đào tạo Hải Phòng, trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã có nhiều mô hình hay, Cách làm mới trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy - học trong điều kiện học sinh không đến trường.

Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Du sinh hoạt chuyên môn tại lớp học Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Du sinh hoạt chuyên môn tại lớp học

Trao đổi với phóng viên, Cô Phạm Thị Hải An - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du (Quận Kiến An, Hải Phòng) cho biết: "Với thời gian nghỉ dài như vậy, chúng tôi rất lo. Bên cạnh việc chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, hàng ngày tập trung 100% cán bộ giáo viên đến trường, buổi sáng dọn vệ sinh, buổi chiều sinh hoạt chuyên môn, soạn bài, giao bài về nhà cho học sinh qua zalo, mạng xã hội và mail.

Chúng tôi luôn trăn trở làm thế nào để trong quá trình nghỉ dài như vậy, học sinh của mình không chểnh mảng việc học. Với điều kiện còn hạn hẹp, chúng tôi đã sử dụng kênh thông tin - zalo, mạng xã hội, qua đó giao bài cho học sinh, cho hạn định sau khi học sinh làm xong, phụ huynh chụp gửi cho giáo viên để kiểm tra đánh giá. Tuy nhiên, việc học như vậy chưa thực sự mang lại hiệu quả", bà An nói.

Thầy Phạm Văn Được - Hiệu trưởng Trường THCS Tân Dân (An Lão, Hải Phòng) cho biết: "Trên cơ sở chỉ đạo của thành phố, huyện, nhà trường đã thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo, ra các kế hoạch, biện pháp trong phòng chống dịch bênh. Bên cạnh đó, chúng tôi thường xuyên nhắc nhở các bậc phụ huynh, ngoài việc tập chung phòng chống dịch bệnh, cần chú ý đảm bảo an toàn cho con em khi tham gia giao thông, tránh đuối nước,... thường xuyên nhắc nhở con, em ôn tập kiến thức. Nhà trường đã chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn soạn các đề cương, câu hỏi ôn tập, củng cố kiến thức gửi cho các phụ huynh qua nhóm zalo, mạng xã hội, mail, sau đó in ra cho các con làm gắn với thời gian hạn định rồi gửi lại cho giáo viên đánh giá. Việc giao bài qua zalo, mạng xã hội cho các em học sinh nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức, tránh tư tưởng chán học, lười học".

Việc các trường có sáng kiến trong công tác dạy - học bằng hình thức sử dụng zalo, mạng xã hội, mail... phần nào đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng vẫn chưa mang tính đồng bộ, thụ động...

Nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, ngày 11/02/2020, Sở giáo dục và đào tạo Hải Phòng đã tổ chức hội nghị tập huấn về công tác phòng - chống dịch bệnh Covid-19 và triển khai một số ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, giúp học sinh tự học qua mạng trên hệ thống sở dữ liệu ngành giáo dục, đào tạo. Bên cạnh việc tiếp tục quán triệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, Sở giáo dục và đào tạo Hải Phòng phổ biến và triển khai một số ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong ngành giáo dục, đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin vào việc dạy học trực tuyến, hỗ trợ học sinh học qua mạng thông qua một ứng dụng được phát triển trong nền tảng cơ sở dữ liệu ngành được chạy trên các thiết bị smartphone, PC tới 100% các phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố. Qua đó, giáo viên đã nắm được cách tiếp cận, giao bài, hướng dẫn học sinh học tập, ôn bài qua mạng, học sinh có thể tự học, làm bài tập trên máy tính, thiết bị smartphone có kết nối mạng một cách dễ dàng.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó giáo sư - Tiến sỹ Lê Quốc Tiến - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng khẳng định: "Bên cạnh công tác tăng cường phòng chống dịch bệnh thông qua việc cho học sinh tạm nghỉ học để phòng, chống dịch, chỉ đạo các nhà trường làm tốt công tác vệ sinh, an toàn dịch tễ để phòng chống dịch bệnh, bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, phòng chống cháy nổ, vấn đề đặt ra đối với ngành GD&ĐT Hải Phòng là nghiên cứu, lập kế hoạch triển khai dạy học trực tuyến trong trường hợp dịch bệnh còn diễn biến phức tạp và kéo dài là vấn đề cần thiết".

Được biết, Bộ GD&ĐT hiện có kho dữ liệu gồm 5.000 bài giảng điện tử E-Learning. Kho dữ liệu này có bài giảng của các cấp học: mầm non, tiểu học, THCS, THPT. Đây là nguồn học liệu phong phú để các nhà trường, giáo viên trong cả nước nghiên cứu, lựa chọn những bài giảng phù hợp và hướng dẫn học sinh học tập, tham khảo.

Văn Vũ - Kim Cương