Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Chính phủ hai phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2020

Ngày 15/4, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Hữu Độ cho biết Bộ đã trình Chính phủ phương án thi THPT quốc gia năm 2020 ứng phó với dịch COVID-19.



Theo tính toán của Bộ GD&ĐT, nếu dịch bệnh được kiểm soát, học sinh có thể đi học trước ngày 15/6 và như vậy kỳ thi THPT Quốc gia vẫn có thể được tổ chức vào ngày 8 đến 11/8.



Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho hay, nếu thi, phương thức cơ bản như năm 2019 nhưng xem xét giảm số môn thi phù hợp. Hiện nay, chương trình học kỳ 2 của lớp 12 đã được tinh giản. Nội dung phần tinh giản sẽ không có trong đề thi.

Các địa phương đã thực hiện dạy và học trực tuyến đồng thời trên truyền hình từ 25/3



Đề thi tham khảo vừa được Bộ công bố cũng đã điều chỉnh về chương trình thi. Bộ cũng sẽ giảm nhẹ thêm yêu cầu đối với học sinh. Đề thi sẽ được giảm nhẹ hết mức có thể và đề thi không có các phần kiến thức đã được tinh giản nhưng vẫn phải đảm bảo phân loại được mức độ học lực của học sinh.

Cụ thể, tính toán của Bộ GD&ĐT là học kỳ 2 có 18 tuần, HS đã học được 2 tuần trước Tết. Sau khi tinh giản, chương trình có thể hoàn thành trong khoảng 10 tuần đến khi kết thúc năm học, trước 15/7.



Từ 25/3 đến nay, là hơn 2 tuần thực hiện dạy học trực tuyến và dạy qua truyền hình theo hướng dẫn của Bộ. Nếu tính từ 15/4 là mốc thời gian các trường dạy học trực tuyến, trên truyền hình (một số nơi làm sớm hơn), cộng với thời gian dạy học trực tiếp khi HS quay lại trường (muộn nhất là 15/6, về cơ bản là vẫn kịp thời gian để hoàn thành chương trình năm học.



Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cũng cho biết, nếu vì lý do bất khả kháng, Bộ cũng đã tính toán đến kịch bản không tổ chức kỳ thi mà giao cho các địa phương xét tốt nghiệp THPT.



Bộ sẽ xin ý kiến Chính phủ và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép việc này để phù hợp với Luật Giáo dục.



Tuy nhiên, hiện một số ý kiến cho rằng việc không tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2020 sẽ làm khó các trường đại học trong công tác tuyển sinh. Có thể làm nảy sinh tình huống, các trường tự tuyển sinh bằng các hình thức khác nhau, dẫn tới tốn kém nhân lực, vật lực và chưa kể nguy cơ phát sinh tiêu cực.



Hiện một số trường đại học đã lên kịch bản có thể sẽ điều chỉnh phương án tuyển sinh theo 2 bước là sơ tuyển và kiểm tra riêng. Trong đó, việc sơ tuyển dựa trên các kết quả học tập đã có sẵn của học sinh như học bạ, chứng chỉ tiếng Anh. Sau đó, thí sinh được chọn sẽ tiếp tục qua kỳ thi hoặc kiểm tra, phỏng vấn.

