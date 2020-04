Your browser does not support HTML5 video.

Hai tên cướp liều lĩnh đi xe máy giật dây chuyền giữa mùa dịch ở Hà Nội 09:42 09/04/2020 Vụ việc xảy ra vào lúc trưa ngày 6/4 tại đường Ngọc Lâm, Hà Nội. Một người phụ nữ đang dắt con nhỏ qua đường thì bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe máy chạy ngang giật dây chuyền.