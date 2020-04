Your browser does not support HTML5 video.

Hai tên cướp táo tợn dàn cảnh mua hàng rồi giật dây chuyền của chủ quán tạp hóa 16:45 23/04/2020 Được biết hai tên cướp này đã đi xe máy đến trước một cửa hàng tạp hóa ở TP.HCM. Sau đó, một tên đứng ngoài một tên vào trong vờ mua hàng, sau đó giật sợi dây chuyền của chủ quán rồi tẩu thoát. Video: PCTP Đường Phố