Hai thái cực bộ đôi `Sóng gió` một thời: K-ICM nhận 1 triệu dislike MV còn Jack cán mốc 1 triệu sub

Sau những lùm xùm tranh cãi dẫn đến việc rời công ty và tan rã nhóm, Jack và K-ICM đều quyết tâm trở lại với những dự án âm nhạc cá nhân.

Gần đây nhất vào hôm 19/2, K-ICM đã quyết định tung ra sản phẩm âm nhạc mới là MV "Cần một lý do". Ban đầu, người hâm mộ bán tính bán nghi anh chàng định lấn sân sang làm ca sĩ khi liên tục nhá hàng hình ảnh mình trong phòng thu. Điều này khiến không ít người tỏ ra lo lắng bởi K-ICM không phải là người có năng khiếu ca hát tốt. Bất ngờ thay, khi MV được tung ra, khán giả như ngã ngửa khi nhận "cú lừa" ngoạn mục từ chàng producer này.

Trong MV, K-ICM chỉ đảm nhiệm làm nhạc và đóng vai nam chính, còn tuyệt nhiên không hát một câu nào. Ca sĩ MV là một gương mặt mới tên Quang Đông, hứa hẹn sẽ là "người thay thế Jack" để sánh vai cùng K-ICM trong những sản phẩm âm nhạc mới.

Bỏ mặc mọi "sóng gió", K-ICM vẫn bình thản sang nước ngoài du học

Dù vậy, sản phẩm âm nhạc mới của K-ICM không nhận được phản hồi tốt từ công chúng. Sau khi ra mắt, hiện MV đã thu về một lượng dislike cao nhất trong lịch sử Vbiz - với hơn 1 triệu lượt. Hầu hết những ý kiến dưới phần bình luận đều khá gay gắt. Tuy nhiên, K-ICM vẫn bình thản sang Nga du học để cải thiện kỹ năng âm nhạc, không quá bận tâm về những ồn ào đang diễn ra.

Trong khi đó, giọng ca bản hit "Sóng gió" một thời lại nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ và khán giả. Sau khi rời công ty quản lý ICM, Jack thu hút người hâm mộ với phong cách, diện mạo mới và chuẩn bị trở lại với sản phẩm mới. Anh chàng đã lập một kênh Youtube cá nhân mới toanh, và đã nhanh chóng cán mốc 1 triệu lượt đăng ký chỉ sau vài ngày.

Jack trở lại với diện mạo mới

Mới đây, Jack lại khiến cộng đồng fan đứng ngồi không yên khi "thả thính" bộ ảnh mới với tạo hình trẻ trung. Nam ca sĩ diễn bộ đồng phục học sinh, biểu cảm tươi tắn đốn tim các Đóm (tên fanclub của Jack). Anh chàng còn vui vẻ rủ fan "đi học chung" với mình, và sau đó tự đính chính khi nhớ rằng học sinh, sinh viên toàn quốc đang tạm nghỉ học vì dịch COVID-19. Sau đó, anh chàng còn thay thông tin trên trang cá nhân, cho thấy mình đã có quản lý mới. Động thái này như một ngầm xác nhận rằng nam ca sĩ đang chuẩn bị tung bài hát mới, sẽ sớm trở lại đấu trường âm nhạc.

Chi Nguyễn (t/h)