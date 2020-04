Hai thanh niên Singapore bị khởi tố vì uống thử nước ép ở siêu thị nhằm lây lan COVID-19

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, những hành vi cố tình lây lan virus đều đáng lên án. Mới đây, hai thanh niên Singapore 17 tuổi đã bị buộc tội tại tòa án với tội 'gây phiền toái cho cộng đồng'. Hai thanh niên này đã quay video cảnh mình uống một chai nước ép trái cây tại siêu thị, sau đó đậy nắp và đặt lại vào kệ hàng.

Phía cảnh sát cho biết, trước đó hai thanh niên này đã đăng video trên lên mạng xã hội kèm theo chú thích: "Đây là cách lây lan virus corona". Video phản cảm này đã hứng chịu một làn sóng phẫn nộ từ cư dân mạng.

Sau đó, hai thanh niên đã phải gỡ bỏ clip trên và công khai xin lỗi. Hai thanh niên cho biết: "Tôi xin lỗi vì những hành động thiếu suy nghĩ của mình. Mặc dù sau đó chúng tôi đã mang số đồ này đi tính tiền, nhưng tôi biết điều đó không thể biện minh cho những hành động sai trái của chúng tôi".

Đại diện siêu thị nơi hai thanh niên quay video đã lên tiếng chỉ trích hành động này, nói đây là việc không thể chấp nhận được. Đại diện này cho hay: "Nó sẽ làm trầm trọng hơn tình hình dịch bệnh, tạo ra những hình ảnh gây hoang mang đối với tâm lý người dân, nhất là trong thời điểm virus corona đang là mối lo lắng hàng đầu". Siêu thị này cũng khuyến cáo người dân không nên tiếp tục lưu truyền đoạn video khiến tình hình căng thẳng.

Cảnh sát Singapore cho hay sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành động gây hoang mang dư luận trong thời điểm nhạy cảm này. Nếu bị tòa tuyên án, mỗi người có thể bị bỏ tù tới ba tháng, bị phạt lên tới 2.000 đô la Singapore hoặc sẽ bị phạt cả hai. Hiện cả hai đang được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 3.000 đô la Sing, dự kiến sẽ quay lại tòa vào ngày 8/5.

Trước đó vào ngày 22/2, cảnh sát Singapore đã tạm giữ và tiến hành điều tra 3 trẻ thành niên khoảng tuổi 15 vì hành vi nhổ nước bọt lên các nút bấm thang máy ở một trạm đường sắt. Căn cứ theo Mục 426 của Bộ luật Hình sự Singapore, 3 thiếu niên này có thể bị phạt tù đến 2 năm, xử phạt hành chính hoặc cả hai.

