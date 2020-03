Hai vợ chồng dương tính với SARS-CoV-2 sau hơn 20 ngày bị ho, từng đi khám ở Bệnh viện Bạch Mai

Theo báo cáo của UBND huyện Thanh Oai, Hà Nội, tại khu đô thị Thanh Hà có 2 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Đó là một cặp vợ chồng. Người chồng tên V.K.L, sinh năm 1979, là công nhân xây dựng, địa chỉ ở tòa HH01B Khu đô thị Thanh Hà, làm việc tại phố Trúc Bạch.

Người chồng có biểu hiện ho trước sau đó cùng vợ đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai ngày 12/3



Vợ là L.T.T.N, sinh năm 1980, nhân viên Cục Sở hữu trí tuệ ở 386 Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội). Chị N. cùng chồng đi khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai ngày 12/3, tình trạng hiện tại tỉnh táo, có ho và sốt.

Theo báo cáo, anh L. làm công nhân xây dựng tại phường Trúc Bạch. Khi trên địa bàn phường có dịch, anh L. đã nghỉ, về KĐT Thanh Hà ngày 7/3 và có biểu hiện ho, không sốt.



Anh L. ra bệnh viện 103 khám nhưng bệnh viện không khám mà giới thiệu ra Trung tâm Nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai khám ngày 12/3. Sau khi anh L. khám, chị N. có biểu hiện sốt 38,6 độ nên từ nơi làm việc ra thẳng viện gặp anh L. và cả hai cùng đi khám. Được biết, hai vợ chồng anh L. không ăn uống gì tại căng tin bệnh viện Bạch Mai và chỉ mang thuốc về nhà uống.



Trong quá trình khám, anh L. và chị N. đều đeo khẩu trang và khám xong về ngay khu đô thị Thanh Hà. Sau khi về nhà, anh L. tự cách ly, hạn chế tiếp xúc người thân, với người xung quanh.

Trong khi đó, chị N. thì vẫn đi làm từ ngày 16 – 26/3 tại cơ quan. Hàng ngày chị N. vẫn ra ngoài đi siêu thị tại tòa nhà đối diện, có đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh.



Ngày 28/3, CDC thông báo với trung tâm y tế Thanh Oai lấy mẫu hai trường hợp để khoanh vùng các trường hợp từng đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai. Sáng 29/3, Trung tâm y tế Thanh Oai lấy mẫu về CDC để xét nghiệm.



Qua điều tra thông tin, nhà bệnh nhân có 2 phòng ngủ. 2 vợ chồng có 2 con đã gửi về quê tại Lâm Thao (Phú Thọ) từ Tết. Tại thời điểm điều tra, qua khai thác trực tiếp từ bệnh nhân, anh L. có ho sốt, chị N. sức khỏe bình thường. Hiện cả hai vợ chồng đã được chuyển về Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 cách ly, điều trị.



Hiện tòa nhà nơi ở của cặp vợ chồng sinh sống đã được phong tỏa. Công an xã và bảo vệ tòa nhà bắt đầu điều tra các hộ liền kề, các quán mà chị N. đã vào.

Theo báo cáo của huyện Thanh Oai, tòa nhà chung cư này có 16 tầng, 12 hộ/tầng, có 285 căn hộ, gần 600 khẩu, đều được khuyến cáo ở nhà, tự cách ly tại nhà.

Liên quan đến người vợ, đại diện UBND quận Thanh Xuân cho biết, bệnh nhân N. làm việc tại 386 Nguyễn Trãi. Sáng 30/3, lực lượng chức năng đã có khảo sát, tổng số người trong cơ quan chị N. có khoảng 300 người. Hiện đã xác định được tiếp xúc F1 với chị N. có 10 người, F2 có 100 người.

Your browser does not support HTML5 video.

Chủ tịch Hà Nội: Bệnh viện Bạch Mai là ổ dịch phức tạp