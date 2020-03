Hạn chế tụ tập đông người, dịch vụ thắp hương và tảo mộ online nở rộ mùa COVID-19

Năm nay, tiết Thanh minh hay tết Thanh minh rơi vào ngày 4/4 dương lịch (tức 12/3 âm lịch). Đây là ngày lễ quan trọng để tưởng nhớ tổ tiên và những người đã khuất.

Theo quan niệm của người Việt, ngày Thanh minh gắn liền với đạo đức, bổn phận con người. Đây chính là ngày giỗ tổ chung của dòng họ, dịp để mọi người báo đáp, trả nghĩa phần nào với những người đã khuất bằng cách thắp hương, dọn dẹp phần mộ của người thân. Vì vậy, ngày này còn gắn liền với tục tảo mộ đầu năm, nhiều người sẽ tìm tới nghĩa trang để làm sạch cỏ, dọn dẹp, đắp đất lên phần mộ tổ tiên.

Tiết Thanh minh gắn liền với tục tảo mộ. Ảnh: Internet

Tuy nhiên năm nay, tiết Thanh minh rơi đúng vào "thời điểm vàng" chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19), do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Chính phủ yêu cầu người dân hạn chế ra đường, tới công cộng, tránh tụ tập đông người. Do đó, nhiều gia đình băn khoăn sẽ không thể thực hiện được việc tảo mộ cho ông bà tổ tiên vào đúng tiết Thanh minh theo truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Để giải quyết vấn đề này, dịch vụ tảo mộ online đã ra đời, giúp mọi người có thể thực hiện việc thắp hương, dâng lễ cúng, hóa vàng... mà không cần tới tận nghĩa trang.

Cụ thể, nghĩa trang xây dựng một website cho phép bất cứ ai có người thân đang yên nghỉ tại đây đều có thể truy cập. Chỉ cần nhập tên người mình muốn thắp hương vào thanh tìm kiếm, toàn bộ thông tin và hình ảnh phần mộ của người đã khuất sẽ được hiện lên.

Sau đó người truy cập có thể thực hiện các thao tác: thắp hương, gửi hoa, lễ cúng, lời nhắn biết ơn,... đối với người đã khuất chỉ bằng một cú click chuột trong chuyên mục cúng giỗ online của website.

Đặc biệt, vào sáng thứ 2 hàng tuần, chuyên mục cúng giỗ online sẽ tự động cập nhật ngày giỗ, hiện hình ảnh phần mộ và thông tin về người đã khuất có ngày giỗ trong tuần (họ tên, ngày sinh, ngày mất, quê quán, số lô). Bất cứ ai truy cập vào chuyên mục này đều có thể thắp hương tưởng nhớ. Số lượt click vào "Thắp hương" sẽ được tổng hợp và hiện lên số lượng.

Khi người dùng muốn thực tế hóa các hoạt động đó cúng giỗ, tỏa mộ, người dùng sẽ click vào mục "Triển khai thực tế". Lúc này, các mặt hàng sản phẩm và giá thành sẽ được hiện lên với nhiều mức giá đa dạng. Sau khi người dùng lựa chọn sản phẩm và chuyển khoản thanh toán, bộ phận hậu cần của nghĩa trang sẽ tiến hành thực hiện các yêu cầu của gia đình và quay phim, chụp ảnh gửi lại cho khách hàng. Giá một mâm cúng cỗ thường giao động từ 500.000-1.000.000 triệu đồng.

"Việc cúng giỗ thường là xuất phát từ cái tâm, bày tỏ tình cảm đến ông bà, tổ tiên của mình. Trong thời điểm này thì người người, nhà nhà đều hạn chế ra người đường, việc làm Tết Thanh minh online có thể giúp người dân yên tâm khi không quên nghĩ đến tổ tiên, ông bà'", ông Trần Tuấn Anh, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Toàn Cầu, chủ đầu tư dự án công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên - một trong những nơi đã triển khai dịch vụ cùng giỗ, tảo mộ online nhiều năm nay chia sẻ.



Được biết, không chỉ ở Việt Nam, dịch vụ tảo mộ online cũng rất nở rộ ở Trung Quốc dịp tết Thanh minh năm nay. Thep đó, ngày 24/3 vừa qua, Bộ Nội vụ Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp, tuyên bố lệnh cấm các hoạt động thăm và tảo mộ trong tết Thanh minh năm nay để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan. Điều này đã dẫn đến nhiều lựa chọn thay thế khác trong đó có dịch vụ "tảo mộ từ xa", cho phép người dân thực hiện nghĩa vụ của mình mà không cần phải có mặt trong đám đông tại nghĩa trang.

Từ ngày 12/3, nhà cung cấp dịch vụ tang lễ hàng đầu Fu Shou Yuan đã bắt đầu mở cửa dịch vụ tảo mộ online tại các cơ sở ở hơn 20 thành phố. Dịch vụ này đã thu hút hơn 87.000 khách hàng kể từ khi chính thức hoạt động. Thậm chí, theo China Daily, Cục Nội vụ Quảng Đông cũng cho ra mắt dịch vụ "tảo mộ từ xa" trên Wechat. Một số nghĩa trang cung quy định nhân viên nghĩa trang sẽ thực hiện các nghi thức tảo mộ thay cho người nhà của người quá cố.

Nhân viên nghĩa trang đang thực hiện nghi thức tảo mộ thay mặt người thân của người quá cố theo yêu cầu của họ. Ảnh: China Daily



Nói về dịch vụ tảo mộ online, Đại đức Thích Trí Thịnh - Trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng cho rằng: "Dịch vụ này là giải pháp thiết thực trong tình hình dịch bệnh như hiện nay. Cá nhân tôi không khuyến khích các gia đình sử dụng dịch vụ này nhiều, trừ trường hợp bất khả kháng bởi người dân trực tiếp có mặt tại phần mộ, được tự tay dọn dẹp, sửa sang và thắp nén hương thành kính mời về đón Tết cùng gia đình là điều tốt nhất", báo VTC News dẫn lời.

Nguy cơ mắc COVID-19 từ hoạt động tôn giáo

Kiều Đỗ (t/h)