Hàn Quốc ghi nhận 163 người dương tính trở lại với COVID-19, cuộc chiến vẫn còn kéo dài

Tại Hàn Quốc, số người ẹm nghiệm tái dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi hồi phục hoàn toàn đã lên tới 163 người kể từ khi trường hợp đầu tiên được xác nhận vào ngày 8/4 vừa qua.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), số ca phát hiện tái tái dương tính chiếm 2,1% tổng số những người được chữa khỏi và được trở về nhà.



Có tổng cộng 7.829 bệnh nhân đã xuất viện sau khi họ được tuyên bố chữa khỏi.Trong số 163 trường hợp tái phát, có 109 phụ nữ.

Hàn Quốc ghi nhận 163 trường hợp tái nhiễm

Chiếm phần đa số người mắc bệnh COVID-19 là Daegu, giờ đây lại thông báo số ca tái phát bệnh nhiều nhất 67 ca, tiếp theo là tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận 54 ca.



Dựa theo nhóm tuổi, có 38 trường hợp tái phát ở độ tuổi 20, độ tuổi 50 có 32 trường hợp.

Theo KCDC, trong số 137 trường hợp tái phát bệnh, có 61 trường hợp xuất hiện các triệu chứng và hiện chưa có ca lây chéo nào được ghi nhận từ các ca tái phát.

Giới chức Hàn Quốc cho biết, trong số những người nói trên, có nhiều người tự nguyện xét nghiệm lại sau khi có triệu chứng, cũng có một số người xét nghiệm lại chỉ vì muốn xét nghiệm, dù không có triệu chứng.



Những trường hợp này chưa lây cho người khác. Các nhà khoa học nhận định, virus đã “kích hoạt trở lại” trên bệnh nhân, tức căn bệnh còn đó và đã quay trở lại. Thế nhưng, khảo sát trên vẫn đang tiếp tục và chưa có kết luận, và cần ít nhất một tháng mới ra được báo cáo.



Những trường hợp dương tính lần hai như trên báo hiệu virus có khả năng "ẩn náu" và sẽ ảnh hưởng đến chính sách y tế.



“Có thể chúng ta sẽ phải xét nghiệm những người đã hồi phục mỗi tháng... Có thể nó cứ xuất hiện rồi biến mất như vậy. Chúng ta chưa biết”, Mary Guinan, cựu cố vấn khoa học của Trung Tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), nói.



Điều này gây sức ép cho các nhà chức trách, buộc họ phải tiến hành xét nghiệm nhiều hơn. Với những người bệnh, cuộc chiến của họ với virus sẽ dài hơn dự kiến. Không chỉ ở Hàn, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ đều đã ghi nhận những trường hợp bệnh nhân hồi phục, sau đó dương tính trở lại.



Giới chuyên gia vẫn chưa hiểu nhiều về khía cạnh của virus corona gây bệnh COVID-19. Loại virus này dường như xâm chiếm cơ thể người qua 2 giai đoạn. Ban đầu là phần trên của hệ hô hấp, sinh sôi ở mũi và xoang, sau đó nặng hơn khi virus lây lan xuông phần dưới hệ hô hấp và phổi, nơi virus có thể ở lại lâu hơn và khó phát hiện hơn bằng các thiết bị xét nghiệm đang được dùng trên thế giới.

Giới quan chức Hàn Quốc cho rằng nguyên nhân không nằm ở xét nghiệm thiếu chính xác. Bởi, các phòng thí nghiệm và công ty sản xuất dụng cụ xét nghiệm nói các bộ xét nghiệm của Hàn Quốc có độ nhạy 95% với virus corona. Phương pháp xét nghiệm của Hàn Quốc bao gồm lấy mẫu ở phần trên đường hô hấp, và bệnh nhân có thể phải chụp X-quang nếu bác sĩ yêu cầu.



Đồng tình với ý kiến trên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chi rằng, không phải bệnh nhân nào hồi phục cũng có kháng thể để chống lại lần nhiễm virus thứ hai.



Theo cơ quan kiểm dịch Hàn Quốc, những ca dương tính lần thứ hai nói trên được ghi nhận trung bình 13,5 ngày sau khi bệnh nhân được ra viện, như vậy khả năng họ xui xẻo gặp phải nguồn lây khác là khá thấp.



Đồng thời, các bác sĩ Hàn Quốc đang thu thập thêm dữ liệu để khẳng định rằng các bệnh nhân trên đã dương tính lần hai với cùng một loại virus, và họ chưa lây cho người khác. Giới chức y tế chưa muốn dùng từ “tái nhiễm”.

Nhờ xét nghiệm diện rộng, truy vết tiếp xúc và yêu cầu người dân tự nguyện ở nhà một cách nghiêm chỉnh nên Hàn Quốc đã kiềm chế được sự lây lan của COVID-19.

Cơ quan y tế Hàn Quốc cho biết họ đang tiến hành thử nuôi cấy virus trên 22 mẫu bệnh phẩm thu được từ những người tái dương tính với SARS-CoV-2 để nghiên cứu.

Vào đầu tuần này, KCDC đã đưa ra hướng dẫn xử lý vấn đề bệnh nhân tái phát, trong đó khuyến nghị bệnh nhân được chữa khỏi phải tự cách ly ở nhà trong 14 ngày sau khi được xuất viện. Cùng với đó, cơ quan y tế địa phương cũng được yêu cầu theo dõi các bệnh nhân được chữa khỏi.

Minh Tú (t/h)