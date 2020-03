Hàn Quốc ghi nhận thêm 6 ca tử vong, tổng số người nhiễm COVID-19 vượt quá 7.000

Hàn Quốc vừa ghi nhận thêm 6 ca tử vong, nâng tổng số người chết tại nước này do COVID-19 lên thành 50 người.

Sáng nay, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung ương Hàn Quốc (KCDC), Hàn Quốc hiện vừa ghi nhận thêm 367 người nhiễm COVID-19, nâng tổng số người nhiễm lên 7.134. Hàn Quốc cũng ghi nhận nước này vừa có thêm 6 ca tử vong, tổng số người chết do COVID-19 là 50 người.

Theo KCDC, địa phương có nhiều người lây nhiễm mới vẫn là tâm dịch Daegu. Hiện tại TP Daegu có tới 6.459 người bị nhiễm virus corona , chiếm hơn 90.5% số ca nhiễm tại xứ sở kim chi này. Đứng thứ 3 là thủ đô Seoul với số người nhiễm lên tới 120. Người nhiễm bệnh ở Hàn Quốc chủ yếu là lứa tuổi thanh niên từ 20-30 tuổi, chiếm gần 30% số ca nhiễm. Hiện tại, Hàn Quốc còn có 376 người đang chờ kết quả xét nghiệm.

Hiện tại, Hàn Quốc là nước có số ca nhiễm lớn nhất ngoài Trung Quốc với tổng số ca nhiễm vượt quá 7.000 trường hợp. Trước tình hình này, hiện đã có 103 quốc gia, vùng lãnh thổ hạn chế đi lại với Hàn Quốc. Úc sẽ bắt đầu kiểm tra y tế bắt buộc với tất cả hành khách từ Hàn Quốc. Nhật Bản đã quyết định thực hiện đình chỉ tạm thời đối với việc miễn trừ thị thực cho khách đến từ xứ sở kim chi. Ngoài ra còn có 40 quốc gia và vùng lãnh thổ cấm nhập cảnh toàn bộ và một phần đối với người đến từ Hàn Quốc..

Cũng trong ngày hôm nay, Hàn Quốc đã tuyên bố sẽ áp đặt quy định giới hạn số lượng khẩu trang mỗi người được mua trong 1 tuần kể từ ngày 9/3. Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun phát biểu: "Ngay cả khi mọi người cảm thấy bất tiện, tôi yêu cầu mọi người thể hiện ý thức của người trưởng thành về nhận thức dân sự trong việc nhượng bộ, cân nhắc và hợp tác để những ai thực sự cần khẩu trang có thể mua chúng".

Chi Nguyễn (t/h)