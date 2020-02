 Hàn Quốc ghi nhận trường hợp thứ 2 tử vong do COVID-19, số ca mắc mới tăng chóng mặt

Báo SGGP thông tin, bệnh nhân thứ hai tử vong do COVID-19 ở Hàn Quốc là một phụ nữ khoảng 50 tuổi. Bệnh nhân tử vong ngày 21/2 tại một bệnh viện ở Busan, sau khi được chuyển đến từ một Bệnh viện ở thành phố Cheongdo.

Được biết, trước đó một ngày Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc cũng ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do chủng mới của virus corona (COVID-19) ở Cheongdo, tỉnh Bắc Gyeongsang.

Nhân viên chuẩn bị khử trùng một ga tàu điện ngầm ở Seoul.

Trước đó, tính đến hết ngày 21/2, tổng số ca mắc viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 ở Hàn Quốc là 204, trong đó đa số ca mắc đều ở Daegu - thành phố 2,5 triệu dân lớn thứ tư Hàn Quốc. Đây cũng chính là nơi xuất hiện bệnh nhân số 31 "siêu lây nhiễm" virus corona tại Hàn Quốc. Bệnh nhân này là một người phụ nữ 61 tuổi, đã dự ít nhất 4 buổi lễ thánh của giáo phái Shincheonji tại thành phố Daegu trước khi được xét nghiệm dương tính.

Chỉ riêng bệnh nhân số 31 này đã lây virus cho tổng cộng khoảng 120 người cùng dự các thánh lễ của giáo phái Shincheonji. Đây là giáo phái được thành lập năm 1984 ở tỉnh Bắc Gyeongsang do ông Lee Man-hee. Giáo phái này chủ yếu lôi kéo tín đồ tại các nhà thờ và các quán cà phê, đến nay có khoảng hơn 200.000 thành viên.



Tính đến sáng 22/2, số ca dương tính với COVID-19 ở Hàn Quốc đã tăng vọt lên 346 người, tăng gần 70%. Trong đó, 2 trường hợp đã tử vong.

Màn hình kiểm tra nhiệt độ cơ thể của hành khách tại một nhà ga đường sắt ở Daegu.



Cũng trong ngày 21/2, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh, các diễn biến của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona ở nước này đang bước vào giai đoạn "rất nghiêm trọng".



Tình hình dịch bệnh ở Daegu tăng đột biến khiến cơ quan thành phố phải tiến hành các biện pháp ngăn ngừa dịch lây lan. Theo đó, thành phố đã theo dõi và thống kê những người có triệu chứng nhiễm bệnh qua các cuộc khảo sát.



Tổng cộng, có 544 người từng đến nhà thờ phái Shincheonji nói mình có xuất hiện triệu chứng bệnh. Nhóm này đang được theo dõi sát sao thông qua trung tâm y tế địa phương.



Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến 11h30 ngày 22/2/2020, trên thế giới xác nhận 77.813 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó 2.360 người đã tử vong. Riêng Trung Quốc, số ca nhiễm virus corona chủng mới là 76.288 người và 2.345 người tử vong. Ba đất nước đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

