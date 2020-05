Hàn Quốc khẳng định bệnh nhân COVID-19 tái dương tính không lây nhiễm, không cần cách ly

Theo Bloomberg, hôm 18/5, các nhà khoa học của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đã công bố kết quả nghiên cứu trên 285 trường hợp tái dương tính với COVID-19 sau khi được điều trị.

Các nhà nghiên cứu phát hiện được mảnh xác của virus SARS-CoV-2 trong tế bào ở người bệnh tái dương tính. Kết quả này bác bỏ giả thuyết cho rằng virus SARS-CoV-2 hoạt động trở lại hoặc bệnh nhân tái nhiễm virus từ người khác.

Do đó, nghiên cứu của Hàn Quốc kết luận những bệnh nhân COVID-19 tái dương tính không có khả năng lan truyền mầm bệnh trong cộng đồng. Đây là thông tin rất đáng mừng trong bối cảnh dịch COVID-19 đã lây nhiễm cho ít nhất 4,8 triệu người trên thế giới.

Nhân viên y tế tẩy trùng tại Hàn Quốc. Ảnh: Kyodo

Với kết quả này, KCDC cho biết sẽ không sử dụng cụm từ “tái phát”, "tái nhiễm" cho các bệnh nhân COVID-19 tái dương tính sau khi đã xuất viện.

Sau khi khẳng định bệnh nhân tái dương tính không có khả năng lây nhiễm, các chuyên gia đang tập trung nghiên cứu những trường hợp này có miễn nhiễm với virus SARS-CoV-2 hay không và thời gian miễn dịch kéo dài bao lâu.

Chính quyền Hàn Quốc cũng đã sửa đổi một vài quy định phòng chống dịch, đồng thời bỏ quy định cách ly các bệnh nhân tái dương tính cũng như không yêu cầu họ phải xét nghiệm trước khi quay trở lại làm việc và học tập.

KCDC từng điều tra lại 3 ca bệnh tái dương tính là người trong cùng một gia đình . Ở mỗi bệnh nhân, các nhà khoa học cố gắng ủ virus nhưng không thể. Khi đó, nhóm nghiên cứu khẳng định bước đầu rằng trong các bệnh nhân dương tính trở lại không có virus sống.

Hàn Quốc ghi nhận số ca tái dương tính với SARS-CoV-2 hàng đầu châu Á với khoảng 300 người, chiếm hơn 2% số bệnh nhân được điều trị hồi phục. Hầu hết nhóm bệnh nhân này có kháng thể chống lại virus corona trong máu.

Trước đó, ngày 6/5, WHO đã khẳng định bệnh nhân COVID-19 tái dương tính không phải là tái nhiễm. Những người này chỉ tồn tại xác virus do phổi đào thải trong quá trình hồi phục. Do đó, người bệnh tái dương tính không có khả năng lây nhiễm.

Hà Ly (t/h)