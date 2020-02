Hàn Quốc phát hiện 11 quân nhân dương tính COVID-19, 7.700 lính bị cách ly

Theo tin từ tờ Yonhap, Bộ quốc phòng Hàn Quốc cho biết, có 7.700 quân nhân đã được đưa vào khu vực cách ly. Việc làm này như một nỗ lực ngăn chặn COVID-19 lan rộng hơn tại các căn cứ quân sự của nước này.

Tính đến 8h ngày 24/2, có 8 quân nhân trong lực lượng quân đội Hàn Quốc dương tính với COVID-19. Họ đang công tác trong lục quân, hải quân, không quân và thủy quân lục chiến. Trước đó 1 ngày, số ca nhiễm COVID-19 trong quân đội Hàn Quốc là 7 người.

Gần 8.000 quân nhân Hàn Quốc đã bị cách ly, hoạt động duyệt nghĩa vụ quân sự bắt buộc đã dừng trong vòng 2 tuần để ngăn dịch bệnh, 11 quân nhân đã bị nhiễm COVID-19

Theo thông tin từ Hàn Quốc, những quân nhân nhiễm bệnh đã tiếp xúc với bệnh nhân tại căn cứ nơi họ làm việc. Ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trong quân đội Hàn Quốc được phát hiện vào ngày 21/2.

Trước tình hình trên, giới chức trách đã quyết định cách ly 7.700 quân lính để tránh dịch bệnh lây lan xa hơn trong lực lượng quân đội . Nhằm chống dịch, Cục Quân lực Quân đội Trung Quốc (MMA) đã đình chỉ việc xét duyệt nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong vòng 2 tuần.

Được biết, tính đến sáng 24/2, ở Hàn Quốc đã có thêm 161 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm trong nước lên 763 trường hợp. Số ca nhiễm ở Hàn Quốc được công bố chiều ngày 23/1 là 602. Trước tình hình trên, Hàn Quốc đã phải ban bố báo động đỏ.

Dù cả chính phủ và nhân dân đang nỗ lực dập dịch nhưng tại Hàn Quốc số ca nhiễm vẫn gia tăng mạnh mẽ. Hầu hết các ca nhiễm bệnh đều tập trung ở Daegu – thành phố lớn thứ 4 tại quốc gia này.

Hàn Quốc đã ban bố tình trạng y tế khẩn cấp trong 1 thập kỷ

Ca tử vong thứ 7 tại nước này là một cụ ông 62 tuổi, người có liên hệ với bệnh nhân ở huyện Cheongdo (phía nam Hàn Quốc). Hơn 110 người, trong đó có 9 nhân viên y tế tại Bệnh viện Denam đã được xác định dương tính với CIVID-19.

Với tổng số 763 trường hợp dương tính với COVID-19, Hàn Quốc đã trở thành quốc gia có số lượng người nhiễm bệnh lớn thứ 2 sau tâm dịch Trung Quốc

Hai ổ dịch lớn nhất ở Hàn Quốc là Daegu - nơi có nhà thờ giáo phái Tân Thiên Địa và bệnh viện Cheongdo. Giữa lúc dịch bệnh đang lan rộng, Hàn Quốc đã ra cảnh báo dịch bệnh lên cấp độ cao nhất trong thang 4 cấp, lần đầu tiên trong trong 1 thập kỷ.

Trước thông tin Hàn Quốc trở thành nước có số ca nhiễm COVID-19 lớn thứ hai trên thế giới, Bộ Y tế nước ta đã chính thức áp dụng triển khai việc thực hiện tờ khai y tế bắt buộc đối với tất cả các hành khách nhập cảnh từ Hàn Quốc vào Việt Nam từ 15h ngày 23/3 trên tất cả các cửa khẩu.

Cập nhật diễn biến mới nhất tình hình COVID-19 ngày 24/2

