Hàn Quốc tăng số ca nhiễm COVID-19 trở lại, nguy cơ bùng phát `làn sóng thứ 2`

Tin tức từ phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc cho biết, ngày 10/5 nước này đã ghi nhận số ca nhiễm mới tăng đột biến trở lại với 34 ca sau khi xuất hiện ổ lây nhiễm mới ở Itaewon. Được biết, đây là số lượng ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong ngày cao nhất kể từ đầu tháng 4 đến nay.



Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), hầu hết các ca nhiễm mới COVID-19 được xác nhận đều có liên quan đến các câu lạc bộ và quán bar ở khu phố Itaewon (thủ đô Seoul).

Ảnh minh họa.

Hiện tại, các câu lạc bộ này đã tạm ngừng hoạt động để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Ngoài ra, các câu lạc bộ còn được tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và kiểm dịch với hơn 1.500 trường hợp đã từng đến những địa điểm này.



Tính đến trưa 10/5, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 10.874 ca nhiễm COVID-19 với hơn 256 ca tử vong. Trong đó, trên 50% số ca tử vong là những bệnh nhân trên 80 tuổi và có ít nhất một bệnh nền từ trước. Số bệnh nhân được điều trị khỏi và hồi phục là 9.610 trường hợp (chiếm 88,3%), tăng 42 người so với hôm trước.

Trước nguy cơ bùng phát ổ dịch mới ở thủ đô Seoul cũng như "làn sóng thứ 2" của COVID-19, Thị trưởng thành phố Seoul Park Won-soon hôm 9/5 đã ban hành mệnh lệnh, yêu cầu tất cả quán bar, vũ trường và hộp đêm trên toàn thành phố phải tạm thời dừng mọi hoạt động.

Ảnh minh họa.

Đây là biện pháp tình huống Seoul phải thực hiện sau khi xuất hiện gần 20 người dương tính với COVID-19 do đã tiếp xúc gần với một nam bệnh nhân 29 tuổi được xác định nhiễm virus SARS-CoV-2 vào ngày 5/5 vừa qua. Được biết, người này đã ghé thăm 5 câu lạc bộ và quán bar ở khu giải trí Itaewon trước khi phát hiện nhiễm bệnh.

Theo ước tính, có khoảng hơn 1.500 người thuộc diện F1 với thanh niên này. Đáng lưu ý, cơ quan y tế Hàn Quốc vẫn chưa xác định được nguồn lây bệnh của bệnh nhân này. Người này chưa được xác nhận có tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm COVID-19 nào hay không, cũng không có tiền sử đi du lịch nước ngoài.

Your browser does not support HTML5 video.

Các triệu chứng COVID-19 biến đổi như thế nào qua từng ngày