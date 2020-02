Hàn Quốc thêm 1 người tử vong, 161 người nhiễm COVID-19 chỉ sau 1 đêm

Tính đến sáng ngày 24/2, Hàn Quốc đã có 7 ca tử vong vì mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra (COVID-19).

Theo số liệu cập nhật mới nhất từ giới chức Hàn Quốc, tính đến sáng 24/2, nước này đã ghi nhận 7 trường hợp tử vong vì bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra (COVID-19), số người nhiễm virus là 763.

Trước đó, tối 23/2, nước này công bố có 6 ca tử vong và 602 người nhiễm virus. Như vậy chỉ sau 1 đêm, đã có thêm 1 bệnh nhân Hàn Quốc tử vong và số ca nhiễm tăng vọt thêm 161 trường hợp.

Được biết, hầu hết ca nhiễm chủng mới virus corona đều tập trung tại thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc.



Ca tử vong thứ 7 mới được xác nhận sáng nay là một người đàn ông 62 tuổi, người có liên quan đến bệnh viện Daenam, ở huyện Cheongdo, phía nam Hàn Quốc. Bệnh viện này được coi là một trong hai "ổ dịch" ở Hàn Quốc vì chỉ tính riêng tại đây đã có hơn 110 người, bao gồm cả 9 nhân viên y tế dương tính với chủng mới virus corona SARS-CoV-2.

5 trong tổng số 7 ca tử vong ở Hàn Quốc đến thời điểm này đều có liên quan đến bệnh viện Daenam. Đây cũng là nơi ghi nhận ca tử vong vì COVID-19 đầu tiên ở Hàn Quốc.

"Ổ dịch" còn lại là nhà thờ giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) ở thành phố Daegu. Hàn Quốc hôm qua đã cho biết hơn 50% số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại nước này có liên quan tới giáo phái Shincheonji.

Với số ca nhiễm lên tới 763, Hàn Quốc cũng trở thành "ổ dịch" SARS-CoV-2 lớn nhất ở bên ngoài Trung quốc.

Hàn Quốc thừa nhận không thể ngăn cản dịch bệnh COVID-19 xâm nhập từ bên ngoài



Trước số ca tử vong và nhiễm virus corona ngày càng tăng, Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo đỏ đối với dịch bệnh COVID-19. Với mức cảnh báo này, các trường học tại Hàn Quốc sẽ phải tạm thời đóng cửa. Bộ Giáo dục Hàn Quốc hôm 23/2 cũng đã ban hành hướng dẫn cho các trường mẫu giáo và tiểu học lui lại thời gian kỳ học mới thêm 1 tuần. Nhiều chuyến bay đến và rời khỏi Hàn Quốc cũng đã phải tạm hoãn lại.

