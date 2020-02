Hàn Quốc: Thêm ca tử vong thứ 11 từ du khách nước ngoài vì dịch SARS-CoV-2

Ngày 25/2, giới chức Y tế Hàn Quốc xác nhận trường hợp người nước ngoài đầu tiên ở nước này tử vong do nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2).

Theo hãng tin Yonhap dẫn tin của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, người vừa tử vong là nam giới, người Mông Cổ, 35 tuổi. Bệnh nhân từng có tiền sử mắc bệnh suy gan. Anh tử vong tại Bệnh viện ở ngoại ô thủ đô Seoul, sau khi xét nghiệm nhiễm SARS-CoV-2.

Anh từng mắc bệnh gan và suy thận giai đoạn cuối. Ngày 12/2, anh nhập cảnh vào Hàn Quốc để phẫu thuật ghép gan. Tính đến thời điểm này, theo số liệu thống kê của KCDC, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 11 trường hợp tử vong do nhiễm SARS-CoV-2. Riêng ngày 25/2 có 3 ca mới.

Hàn Quốc là nước có nhiều ca nhiễm SARS-CoV-2 thứ hai, sau Trung Quốc. Hầu hết, các ca nhiễm mới vẫn tập trung chủ yếu tại 2 ổ dịch lớn là thành phố Daegu và huyện Cheongdo thuộc tỉnh Gyeongsang Bắc lân cận.

Du khách nước ngoài tử vong tại Hàn Quốc là người Mông Cổ (Ảnh: TTXVN)

Trước đó, vào sáng cùng ngày, có 21 trong 60 ca nhiễm, đến từ một cơ sở chăm sóc người tàn tật ở Chilgok, nằm ở phía bắc Daegu. Ngày 24/2, một người 46 tuổi sống tại đây được xác nhận dương tính với virus.





Cũng trong ngày hôm nay, 25/2 cơ quan y tế cho biết, sẽ kiểm tra hơn 200.000 tín đồ của giáo phái. Theo đó, lãnh đạo giáo phái nói họ đồng ý cung cấp cho lực lượng chức năng danh tính toàn bộ thành viên, ước tính khoảng 215.000 người.

Còn lại khoảng 60% tổng số 977 ca nhiễm tại Hàn Quốc có liên quan đến nhà thờ ở Daegu, thuộc giáo phái Tân Thiên Địa. 15% liên quan đến Bệnh viện Daenam ở Cheongdo. Trong đó, "bệnh nhân số 31", một thành viên của giáo phái, được nhận định đã lây nhiễm cho rất nhiều người sau khi dự các thánh lễ tại nhà thờ.

Trước tình hình đó, giới chức Hàn Quốc đã yêu cầu hơn 9.000 tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa tự cách ly. Tính đến chiều 24/2, có 1.248 trường hợp xuất hiện triệu chứng nhiễm virus, nằm trong giáo phái này.

Như vậy, Hàn Quốc đang có 84 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới , nâng tổng số ca mắc lên 977.

