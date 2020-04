Hàn Quốc triệt phá thêm 'phòng chat thứ N', tóm được nghi phạm chỉ mới 12 tuổi

Truyền thông Hàn Quốc cho hay, bên cạnh 'Phòng chat thứ N' trên nền tảng Telegram, nước nay đang vô cùng đau đầu khi phát hiện thêm hàng loạt phòng chat tình dục tương tự. Mới đây nhất, một 'Phòng chat thứ N' khác sử dụng nền tảng trực tuyến là Discord đã bị triệt phá với những diễn biến vô cùng phức tạp.

Cảnh sát Hàn Quốc cho hay khoảng 10 kẻ tình nghi vi phạm luật bảo vệ trẻ vị thành niên, luật bạo lực tình dục và đánh bạc đã bị bắt giữ. Được biết, trong số các nghi phạm có sinh viên đại học khoảng 20 tuổi tên A đã bị bắt, học sinh cấp B và học sinh cấp C điều hành các phòng chat khác đã bị điều tra, tuy nhiên không bị giam giữ. Rúng động nhất là C hiện chỉ mới 12 tuổi, là nghi phạm nhỏ tuổi nhất của vụ án này. Cơ quan chức năng cho hay C đã từng phạm tội, khi đó vẫn là học sinh tiểu học, nay lại tiếp tục tái phạm.

Kẻ cầm đầu Cho Joo Bin

Phía cảnh sát đã khởi tố 7 đối tượng khác vì hành vi phát tán các video cưỡng bức, hiếp dâm thông qua nền tảng Telegram và Discord. Những kẻ này không trực tiếp điều hành các group chat, hầu hết là trẻ vị thành niên. Cảnh sát cũng đã thu giữ 16.000 video (khoảng 238 GB dữ liệu) và số video này không phải là của Cho Joo Bin - Baksa, kẻ cầm đầu 'phòng chat thứ N' trên Telegram.

Tang vật của vụ án

Theo thông tin ban đầu, phòng chat tình dục trên Discord do A điều hành có tên là "Phòng cấm ALLXX 19". A bị nghi ngờ là kẻ thu thập, phân phối video cưỡng bức trẻ vị thành niên thông qua các nền tảng trực tuyến khác nhau. Được biết, dù A có hoạt động trên Telegram nhưng gã không thuộc đường dây của Cho Joo Bin. A được cho là đã phát tán hình ảnh, clip tráo đổi gương mặt các nghệ sĩ. B và C điều hành các nhóm chat tình dục khác nhau trên Discord, thường xuyên lan truyền các clip tình dục mà nạn nhân là trẻ vị thành niên. Những kẻ này nhận khoảng 1-3 triệu won (từ 20-60 triệu đồng) cho mỗi video sau khi gửi liên kết tải xuống, tiền được chuyển qua các coupon mua hàng thay vì chuyển khoản ngân hàng.

Do C là kẻ phạm tội thuộc nhóm tuổi 10-14, y sẽ được Pháp luật bảo vệ, không phải đối mặt với bất cứ án phạt hình sự nào. C có thể sẽ bị gửi tới trung tâm giáo dục trẻ vị thành niên, phải ở đây trong khoảng thời gian là 2 năm.

Chi Nguyễn (t/h)