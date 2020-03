Hàn Quốc “tuyên chiến” với COVID-19, đặt toàn bộ cơ quan Chính phủ vào tình trạng báo động

Tình trạng COVID-19 ở Hàn Quốc đang diễn biến phức tạp, Chính phủ và nhân dân nước này đang oằn mình chiến đấu với dịch bệnh. Hàng loạt sự kiện, trong đó có những buổi hòa nhạc, giải trí lớn đều bị hoãn hoặc hủy bỏ. Các trường học đã quyết định cho học sinh nghỉ thêm 3 tuần nữa.



Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng tăng trưởng kinh tế quý đầu của đất nước này. Theo đó, kinh tế đứng thứ 12 trên thế giới đã tụt xuống âm. Họ cho rằng, dịch bệnh đã nhấn chìm tiêu dùng và xuất khẩu của nước này.

Ông Moon Jae-in "tuyên chiến" với dịch COVID-19

Trước tình hình trên, hôm nay (3/3) trong phiên họp Nội các hàng tuần, ông Moon Jae-in – Tổng thống Hàn Quốc đã thông báo kế hoạch chi 30 tỷ Won (25 tỷ USD) trực tiếp hoặc gián tiếp đối phó với dịch bệnh này. Cũng trong buổi họp, ông Moon nêu rõ việc tiếp tục ghi nhận những ca nhiễm mới trên toàn quốc và khẳng định “giai đoạn then chốt” cho rằng, tình hình đã hoàn toàn thay đổi liên quan tới số lượng các ca nhiễm của tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa.

Ông Moon nói: “Cả nước đã bước vào cuộc chiến với bệnh truyền nhiễm”. Đồng thời, Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu tất cả các cơ quan chính phủ phải hoạt động suốt ngày đêm.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cam kết sẽ thực hiện các nỗ lực ngoại giao toàn diện để nới lỏng các biện pháp hạn chế nhập cảnh quá mức nhằm vào du khách Hàn Quốc cũng như giảm thiểu những tác động tiêu cực tiềm tàng đối với nền kinh tế nước này.

Chính phủ Hàn Quốc trong ngày 3/3 cũng cho biết, đã có thêm nhiều quốc gia ngừng các chuyến bay tới Hàn Quốc, trong đó có Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Czech…

Số lượng ca nhiễm mới ở Hàn Quốc đang tăng chóng mặt

Tính đến sáng ngày 3/3, tại Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 600 trường hợp dương tính với virus corona chủng mới. Số lượng người tử vong ở nước này đã tăng lên con số 28 người, chủ yếu là người già và người có tiền sử bệnh trước đó. Số ca nhiễm đã khỏi bệnh và xuất viện là 31 trường hợp.



Ở một diễn biến liên quan, chiều qua (2/3), ông Lee Man Hee – Giáo chủ Tân Thiên Địa đã tổ chức họp báo tại một cơ sở của giáo phái này tại Gapyeong (phía đông thủ đô Seoul). Trong buổi họp báo, ông Lee đã quỳ gối ngay trên thềm đá xin lỗi người dân Hàn Quốc.

Ông Lee cho rằng, tình hình hiện nay là “ngoài ý muốn”. Ông Lee thay mặt các thành viên giáo phái gửi lời xin lỗi chân thành đến người dân. Ông Lee thông báo rằng, giáo phái của mình đang tích cực hợp tác với chính phủ, không tiếc nhân lực và của cải để hỗ trợ.

