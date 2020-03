Hàn Quốc vừa ghi nhận nhiều ca nhiễm mới, hiện đã có 5.186 người dương tính với COVID-19

Chiều nay ngày 3/3, theo thông tin của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), chiều nay nước này đã ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID-19 mới. Cụ thể, Hàn Quốc vừa phát hiện thêm 374 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm lên 5.186 người.

Tính đến thời điểm hiện tại, ở Hàn Quốc đã có 28 người tử vong virus corona chủng mới, hầu hết bệnh nhân là người cao tuổi, có tiền sử bệnh tật. Hiện TP Daegu vẫn đang là nơi có số ca nhiễm cao nhất nước này với 56% người nhiễm SARS-nCoV-2 đều có liên hệ với một nhà thờ của giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonji) tại thành phố này. Số ca nhiễm được chữa trị khỏi bệnh và ra viện là 34 ca.

Cũng trong ngày 3/3, Tổng thống Hàn Quốc Moon JaeIn đã tuyên ố những nỗ lực chống dịch COVID-19 là "cuộc chiến". Ông Moon nhấn mạnh: "Cuộc khủng hoảng tại Daegu và tỉnh Gyeongsang Bắc đã đạt đỉnh điểm. Cả nước đang bước vào một cuộc chiến với căn bệnh truyền nhiễm này". Ngân hàng TW Hàn Quốc cũng đã cảnh báo về tình trạng tăng trưởng kinh tế quý đầu, khi kinh tế đứng thứ 12 thế giới đã tụt xuống âm do dịch bệnh.

Sau khi nâng cảnh báo dịch COVID-19 lên mức cao nhất, chính quyền Hàn Quốc đã tập trung ngăn dịch lây lan tại TP Daegu và tỉnh Gyeongsang Bắc. Các chuyên gia cho rằng số người nhiễm virus corona sẽ tăng mạnh trong những ngày tới sau khi xét nghiệm xong hơn 210.000 thành viên giáo phái Tân Thiên Địa. Trong những ngày sắp tới, cơ quan y tế Hàn Quốc sẽ mở rộng xét nghiệm với người dân ngoài giáo phái. Hiện ở Daegu, thành phố có 2,5 triệu người sinh sống, đã có 2.300 trường hợp có liên hệ với Tân Thiên Địa đã được xét nghiệm dương tính và hơn 1000 trường hợp khác không thuộc giáo phái nhiễm virus.

Trước đó, Giáo chủ giáo phái Tân Thiên Địa Lee ManHee đã tổ chức họp báo tại một cơ sở tại Gapyeong, đông Seoul. Trong buổi họp báo, ông Lee cho biết tình hình hiện nay là "ngoài ý muốn" và quỳ gối trên thềm đá xin lỗi người dân Hàn Quốc. Ông Lee cũng cho biết các thành viên của giáo phái đang tích cực hợp tác với chính phủ, không tiếc nhân lực và của cải để hỗ trợ.

Giáo chủ Tân Thiên Địa quỳ gối, 'cầu xin mọi người hãy tha thứ'. Clip: Thanh Niên

Chi Nguyễn (t/h)