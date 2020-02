Hàn Quốc xác nhận ca thứ 6 tử vong vì COVID-19, hơn nửa số người nhiễm liên quan đến một giáo phái

Tối 23-2, Cơ quan Y tế Hàn Quốc xác nhận thêm một trường hợp tử vong vì bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19). Như vậy tính đến thời điểm này, Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng 6 ca tử vong vì dịch bệnh.

Trước đó, khi ghi nhận bệnh nhân thứ 5 tử vong vì COVID-19, chính phủ nước này đã nâng mức cảnh báo virus lên báo động "đỏ". Đây là mức cao nhất trong hệ thống và là lần đầu tiên được áp dụng tại nước này trong hơn một thập niên trở lại đây.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 lên xe cứu thương tại thành phố Daegu. Ảnh: AFP/TTXVN



Hàn Quốc cho biết nước này đã có 602 ca nhiễm COVID-19, trong đó, riêng trong ngày 23/2 đã xác nhận thêm 66 ca nhiễm mới.

Đáng chú ý, theo số liệu do Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) công bố, hơn 50% số ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Hàn Quốc có liên quan đến một giáo phái có tên Shincheonji (Tân Thiên Địa) trong nước.



Cụ thể, có tới 329 người - 54,7% trong số 602 ca nhiễm virus corona mới là thành viên của giáo phái Shincheonji và những người tiếp xúc với họ. Shincheonji là một tổ chức tôn giáo ở Daegu - thành phố lớn thứ 4 của Hàn Quốc.



Theo tờ Yonhap, giáo phái Shincheonji bị nghi ngờ là điểm nóng khiến số ca nhiễm chủng mới virus corona tăng vọt chỉ trong mấy ngày.

Phun khử trùng nhà thờ ở giáo phái Shincheonji. Ảnh: Yonhap

Bệnh nhân thứ 31 ở Hàn Quốc, cũng là bệnh nhân đầu tiên được xác định nhiễm bệnh ở Daegu là một tín đồ của Shincheonji và đã đến nhà thờ Daegu 4 lần trước và sau khi có triệu chứng nhiễm virus corona. Người phụ nữ này được xác định dương tính với virus corona mới hôm 18/2.

Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Hàn Quốc sau đó đã yêu cầu hơn 9.300 tín đồ giáo phái này tự cách ly. Trong số đó, 1.248 người đã có triệu chứng nhiễm bệnh.

