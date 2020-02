Hàn Quốc xác nhận trường hợp đầu tiên tử vong vì COVID-19

Giới chức Hàn Quốc ngày 20/2 xác nhận ở nước này đã có trường hợp đầu tiên tử vong do COVID-19. Đồng thời cũng cho biết số người dương tính với COVID-19 tăng đột biến.

Tờ Reuters đưa tin, ngày 20/2, Hàn Quốc xác nhận đã có trường hợp đầu tiên tử vong vì nhiễm COVID-19. Sự việc này đang khiến dư luận Hàn Quốc xôn xao vì tình hình dịch diễn biến phức tạp, nguy hiểm.

Bệnh nhân tử vong trước đó được điều trị tại một Bệnh viện thuộc thành phố Cheongdo (phía Đông Nam Hàn Quốc). Người này tử vong vào sáng 19/2. Nguyên nhân được xác định là do viêm phổi

Hàn Quốc ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong do COVID-19

Sau khi bệnh nhân tử vong, giới chức Hàn Quốc tập trung vào việc nghiên cứu, làm rõ nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của bệnh nhân. Liệu có phải từ các triệu chứng của virus hay vấn đề Sức Khỏe khác.

Giới chức trách nước này cũng cho biết, đã có thêm 31 trường hợp dương tính với COVID-19. Chỉ trong 1 ngày ngắn ngủi số ca nhiễm ở Hàn Quốc tăng chóng mặt. Tổng số ca nhiễm COVID-19 tính tới thời điểm hiện tại là 104.

Được biết, phần lớn các ca nhiễm tập trung ở phía Đông Nam thành phố Daegu. Thị trưởng của thành phố 2,5 triệu dân này đề nghị người dân hạn chế ra ngoài để giảm nguy cơ bệnh dịch truyền nhiễm dây chuyền trong cộng đồng

Nguy cơ bệnh dịch ở Hàn Quốc tăng cao sau khi xuất hiện trường hợp “siêu lây nhiễm”. Bệnh nhân này sống ở Daegu và được cho là đã lây bệnh cho ít nhất 40 người trước khi xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Nhân viên y tế Hàn Quốc đang làm việc hết công suất

Phía Hàn Quốc cũng đang tiến hành khảo sát dịch tễ để xác minh xem liệu 2 trường hợp dương tính ở thành phố Cheongdo có tiếp xúc với bệnh nhân “siêu lây nhiễm” hay không.

Theo nguồn tin từ nước bạn, CDC Hàn Quốc sẽ điều động thêm 24 bác sĩ đến Daegu và tăng số trung tâm nhận diện người nhiễm tại thành phố lên 22 cơ sở.

Ở một diễn biến khác, tình hình COVID-19 tại Trung Quốc và một số quốc gia khác đang diễn biến khá phức tạp. Cũng trong ngày 20/2, Nhật Bản xác nhận 2 hành khách trên tàu Diamond Princess đã tử vong. Giới chức trách cũng đang tiến hành kiểm tra xem có phải hai bệnh nhân tử vong do COVID-19 hay không.

Còn tại Việt Nam , hôm nay (20/2), đã có 15/16 trường hợp dương tính với COVID-19 được xuất viện. Trong đó, có trường hợp bệnh nhi nhỏ tuổi nhất ở Vĩnh Phúc cũng đã bình phục.

Your browser does not support HTML5 video.

Bé 3 tháng tuổi nhiễm COVID-19 ra viện

Xem thêm: Hai công dân Nhật là du khách trên tàu Diamond Princess đã tử vong

Nga Đỗ (t/h)