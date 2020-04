Hãng beGroup lên tiếng vụ gã tài xế xe ôm hiếp dâm cô gái lang thang

Liên quan đến vụ gã tài xế xe ôm hiếp dâm cô gái lang thang, theo Tổ quốc, phía beGroup cho biết bên hãng đã nhận được thông tin phản ánh. Hãng đã lập tức kiểm tra thông tin biển kiểm soát được cung cấp là 48H1-018.70 hoặc 48N1-018.70, tuy nhiên cả 2 biển trên đều không trùng khớp với bất kỳ tài khoản tài xế nào đăng ký trên hệ thống.

Đối tượng Trương Gia Huy

Sau khi rà soát, beGroup cho biết tài xế beBike H.H.N. (ngày đăng ký: 17/02/2020, biển số xe đăng ký với hãng: 48B1-505**) đã đưa tài khoản cho đối tượng Trương Gia Huy sử dụng. Huy không phải là tài xế của beGroup, khi xảy ra sự việc Huy đi xe mang BKS 48H1-018.70 di chuyển với mục đích cá nhân và không liên quan đến chuyến xe của be.

Đại diện hãng beGroup khẳng định hãng nghiêm cấm tất cả các hành vi mua bán, cho mượn tài khoản tài xế vì an toàn của khách hàng và cộng đồng. Với những trường hợp vi phạm bị phát hiện, hãng đã và đang xử lý nghiêm, khóa vĩnh viễn tài khoản tài xế, đưa vào danh sách đen để kiểm soát nhằm tránh việc gian lận tạo tài khoản mưới với cùng đối tượng. Phía beGroup cho hay: "Chúng tôi đã tiến hành khóa vĩnh viễn tài khoản tài xế H.H.N và đang hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng để tiếp tục xử lý, cung cấp thông tin các vấn đề liên quan để điều tra vụ việc".

Trước đó, như Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, nghi phạm vụ tài xế xe ôm công nghệ lạm dụng cô gái lang thang trong con hẻm thuộc phường 11, quận 5, TP.HCM đã ra đầu thú. Trương Gia Huy (21 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM ) đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, nguyên nhân khiến gã thực hiện hành vi đồi bại là do bản thân quá "vã" nhưng không có tiền, lại xem phim "đen" quá nhiều nên mới quyết định làm liều.

Huy từng làm nhân viên phục vụ, tuy nhiên do dịch bệnh COVID-19 nên nhà hàng đóng cửa khiến gã thanh niên 9x thất nghiệp. Sau đó, Huy mượn xe máy cùng quần áo beBike của bạn để chạy xe ôm. Rạng sáng 18/4, Huy thấy chị H. đi bộ một mình, xung quanh vắng người nên đã nảy sinh ý đồ đồi bại. Huy bám theo người phụ nữ rồi lấy tua vít trong cốp ra đe dọa, đánh đập, uy hiếp nạn nhân hòng cưỡng bức. Sau đó Huy thấy có người đi vào con hẻm nên đối tượng đành từ bỏ ý đồ, phóng xe về nhà ngủ. Hôm sau, phát hiện sự việc vỡ lỡ, biết không thể thoát tội nên Huy đã tới cơ quan công an đầu thú.

Chi Nguyễn (t/h)