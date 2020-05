Hàng chục công nhân Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam nhập viện vì rối loạn tiêu hóa

Ngày 14/5, Trần Văn Chung - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội vừa cho biết, đơn vị đang điều tra, xử lý, theo dõi sự cố an toàn thực phẩm xảy ra tại bếp ăn tập thể Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam (trụ sở xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội).

Trước đó, từ 13-20h ngày 13/5, Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh đã tiếp nhận 32 công nhân Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam đến khám và điều trị các triệu trứng rối loạn tiêu hóa

Trong đó, có 23 bệnh nhân biểu hiện nhẹ được kê đơn về nhà điều trị, còn lại 9 bệnh nhân bị đau bụng, đi ngoài, sốt từ 37,5 - 39,5 độ C, phải nằm điều trị tại Bệnh viện.

Đến 17h chiều nay, theo tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, đã có 29 công nhân Công ty Cao su Inoue Việt Nam phải điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh vì rối loạn tiêu hoá.

Theo thông tin trên báo Hà Nội Mới, hiện sức khoẻ của các công nhân đã ổn định, không còn đau bụng và sốt nhưng vẫn phải nằm viện để tiếp tục theo dõi.

Bệnh viện Đa khoa Mê Linh - nơi đang điều trị cho 17 công nhân Công ty TNHH Cao su Inoue. Ảnh: Kinh tế đô thị

Được biết, trước đó, ngày 12/5, Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam đã tổ chức bữa ăn trưa cho 472 công nhân và bữa ăn tối cho 233 công nhân. Thực đơn các suất ăn của công nhân gồm: Bò nấu cà ri, đậu nhồi thịt sốt cà chua, móng giò om nấm, chuối xào ốc đậu, rau muống luộc, cà pháo, nước canh chua, sữa chua và cơm trắng.

Các suất ăn này do Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Nhật Lâm cung cấp, được nấu trực tiếp tại Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam.

Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng của huyện Mê Linh phối hợp cùng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã làm việc với Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam và Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Nhật Lâm để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, kết quả kiểm tra hồ sơ pháp lý bước đầu cho thấy, công ty chưa xuất trình được hợp đồng mua bán, nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm chế biến tại bếp ăn.

Kiểm tra thực tế cho thấy điều kiện vệ sinh tại khu vực bếp bảo đảm an toàn thực phẩm, nhân viên có trang phục bảo hộ lao động, có bố trí dụng cụ và tủ lưu mẫu thức ăn. Tuy nhiên, cơ quan chức năng nhận định việc lưu mẫu thức ăn chưa đúng quy định.

Hiện, Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu bếp ăn tập thể Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam tạm dừng hoạt động, tổng vệ sinh khu vực bếp ăn và cả môi trường xung quanh công ty.

