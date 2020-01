Hãng hàng không Vietnam Airlines lên tiếng vụ nữ tiếp viên trưởng bị tạm giữ vì nghi buôn hàng lậu

Đại diện hãng Vietnam Airlines xác nhận, nữ tiếp viên trưởng của hãng đã bị kiểm tra do nghi ngờ có hành vi buôn lậu thuốc lá, dầu xo bóp.

Liên quan đến vụ nữ tiếp viên Hàng không Vietnam Airlines nghi vận chuyển một lô thuốc lá, dầu xoa bóp từ Nhật Bản về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ bị lực lượng Cảnh sát kinh tế giữ lại kiểm tra, chiều ngày 3/1, hãng hàng không Vietnam Airlines chính thức lên tiếng về vụ việc này.

Theo tin từ tờ Lao động, vào ngày 2/1, cơ quan chức năng đã kiểm tra và làm việc với tiếp viên N.T.T.H. (tiếp viên trưởng Hãng hàng không Vietnam Airlines) do nghi ngờ lưu trữ hàng hóa chưa rõ nguồn gốc. Địa diện hãng cho rằng, nữ tiếp viên này đã bị kiểm tra tư cách cá nhân và tại thời điểm kiểm tra, nữ tiếp viên không trong thời gian làm việc.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, hãng đã khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng tại TP Hồ Chí Minh để làm rõ các vấn đề liên quan, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động. Hiện, nữ tiếp viên H. kết thúc làm việc với các bên liên quan và trở về nhà.

Về vế đề này, đại diện hãng hàng không Vietnam Airlines khẳng định, sẽ không bao che, tránh né và kiên quyết xử lý nghiêm khắc với các trường hợp vi phạm quy định pháp luật , nội duy lao động và sẵn sàng cung cấp các thông tin chính xác, kịp thời dựa trên các nguồn tin xác thực từ cơ quan điều tra.

Về phía cơ quan điều tra, ngày 3/1, Công an quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra làm rõ vụ việc liên quan đến nữ tiếp viên H. nghi có hành vi buôn lậu thuốc lá, dầu xoa bóp từ Nhật Bản về Việt Nam.

Như các báo đã đưa tin trước đó, khoảng 19h ngày 2/1, lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an quận Tân Bình phát hiện nữ tiếp viên hàng không H. trên chuyến bay số hiệu VN135 từ Đà Nẵng về TP Hồ Chí Minh có mang theo một vali có biểu hiện nghi vấn nên đã đề nghị giữ lại để kiểm tra.

Sau khi tiến hành kiểm tra thì phát hiện, bên trong hành lý có chứa 130 cây thuốc lá hiệu Marlboro (giá khoảng 920.000 đồng/cây) và 48 chai dầu xoa bóp. Tổng trị giá lô hàng ước tính lên đến 200 triệu đồng.

Cơ quan Công an quận Tân Bình xác định, lô hàng trên có nguồn gốc từ Nhật Bản . Nó được nhập cảnh vào sân bay quốc tế Đà Nẵng trên chuyến bay số hiệu VN135. Trong quá trình nữ tiếp viên H. mang lô hàng đó vào TP Hồ Chí Minh thì bị bắt.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Nga Đỗ (t/h)