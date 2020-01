Hàng không quá tải, cả trăm hành khách vạ vật ở sân bay Tân Sơn Nhất ngày giáp Tết

Ngày 19/1 (tức 25 Tết), tại sân bay Tân Sơn Nhất (Q. Tân Bình, TP.HCM) hàng nghìn hành khách đang "mắc kẹt", mệt mỏi chờ đợi để được về nhà.

Trong số này, có những hành khách chưa thể làm thủ tục. Có những hành khách đang mệt mỏi xếp hàng rồng rắn. Thậm chí có những hành khách bất ngờ bị hoãn chuyến và phút chót và phải chờ đợi thêm vài giờ đồng hồ so với dự kiến.

Nhiều hành khách phải ngồi dưới đất vì sân bay quá tải. Ảnh: Zing

Chị Trần Thị Phương (quê Thừa Thiên Huế) một hành khách của hãng Vietjet Air cho biết, đáng lẽ chị sẽ bay chuyến 6h45 sáng 19/1, khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất đi sân bay Phú Bài. Tuy nhiên tới 8 giờ chi vận chưa thể đi vì... máy bay đến trễ.

"Đã đến sớm cả đêm vật vờ chờ bay, giờ phải chờ đợi vì hoãn chuyến nữa. Thật mệt mỏi, không biết đến mấy giờ mới về đến nhà đây", chị Phương nói với PV Vietnamnet.

Được biết, sân bay Tân Sơn Nhất đã khuyến cáo hành khách nên đi sớm 3 tiếng để làm thủ tục vì tắc đường, quá tải. Để tránh bị trễ chuyến, từ đêm hôm trước chị Phương đã đến sân bay, tuy nhiên vẫn không thoát khỏi cảnh bị "mắc kẹt" tại sân bay.

Ngoài chị Phương, còn có rất nhiều hành khách khách cũng chung cảnh ngộ.

"Mệt mỏi lắm nhưng vì cái Tết sum vầy cùng gia đình sau một năm làm ăn xa nên cũng phải cố gắng. Hi vọng, thời gian bay sau khi bị hoãn chuyến sẽ không bị dịch chuyển nữa", hành khách Văn Thái (quê Thanh Hóa) chia sẻ.

Được biết, mùa cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 , sân bay Tân Sơn Nhất ước tính phục vụ gần 4 triệu lượt hành khách đi/đến. Trung bình mỗi ngày có khoảng hơn 900 lượt máy bay cất/hạ cánh phục vụ gần 150.000 hành khách, tăng 10.500 khách so với dịp Tết năm ngoái.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực đường băng của sân bay Tân Sân Nhất đang có hiện tượng quá tải. Rất nhiều chiếc máy bay lớn nhỏ phải xếp hàng từ sân đỗ ra đường băng chờ cất cánh.

Lý giải hiện tượng "tắc đường" này tại sân bay Tân Sơn Nhất, một chuyên gia hàng không cho biết, tần suất các chuyến bay cất và hạ cánh lớn chính là nguyên nhân gây quá tải, hoãn chuyến.

Sân bay Tân Sơn Nhất hiện có 2 đường băng nằm sát nhau nên không thể cùng một lúc 2 chuyến bay cùng cất, hạ cánh. Việc cất, hạ cánh phải thay phiên nhau, chiếc này cất cánh xong thì chiếc kia mới được hạ cánh.

Máy bay ở Tân Sơn Nhất cất cánh chậm, khi về các sân bay địa phương cũng chậm và máy bay quay vòng cũng chậm theo tạo thành một dây chuyền khiến hành khách phải mệt mỏi chờ đợi.

