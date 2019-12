Hàng loạt cán bộ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình bị khởi tố, vì sao?

Sáng 20/12, theo thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình thông tin, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, khám xét chỗ ở, nơi làm việc và cấm đi khỏi nơi cư trú với nhóm đối tượng gồm 1 người dân thường và 5 cán bộ ngành Lao động - Thương binh và xã hội trên địa bàn để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Môi giới hối lộ " theo Điều 365, Bộ luật Hình sự.

Trụ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình

Cụ thể, các đối tượng bị khởi tố hôm 18/12 vưa là Phạm Thị Thúy (SN 1970, trú thôn Hoành Từ, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng) - cán bộ Thương binh xã hội xã Đông Cường, Phạm Thị Tâm (SN 1974, trú thôn Đông, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng) - cán bộ Thương binh xã hội xã Hồng Việt, Mai Thị Nghi (SN 1981, trú thôn An Liêm, xã Thăng Long, huyện Đông Hưng) - cán bộ Thương binh xã hội xã Thăng Long, Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1991, tổ 22, phường Trần Lãm, TP Thái Bình) - cán bộ phòng Việc làm và An toàn lao động thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình) và Bùi Văn Phiêu (SN 1954, trú thôn Tân Hải, xã Đông Hải, huyện Tiền Hải) - lao động tự do.

Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình cũng ra Quyết định khởi tố bị can, khám xét chỗ ở, nơi làm việc và bắt tạm giam đối với Trần Hùng Cường (SN 1976, trú tổ 20, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình - cán bộ phòng Dạy nghề thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội " Nhận hối lộ " được quy định tại Điều 354, Bộ luật Hình sự, theo TTXVN.

Các Quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, cấm đi khỏi nơi và bắt tạm giam nói trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Theo nguồn tin từ báo Giao Thông, cơ quan chức năng cho biết, căn cứ vào tài liệu thu thập được, bước đầu cơ quan chức năng xác định các đối tượng này đã nhận hàng trăm triệu đồng của nhiều cá nhân trong và ngoài tỉnh Thái Bình để "chạy chế độ" chất độc da cam. Khi không làm được, các đối tượng này cũng không trả lại số tiền đã nhận.

Được biết, hiện Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo cơ quan An ninh điều tra phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, khẩn trương mở rộng điều tra làm rõ vụ án.

Kiều Đỗ (t/h)