Hàng loạt trẻ nhập viện vì cúm mùa, bác sĩ hướng dẫn cách ly và chăm sóc trẻ bị cúm tại nhà

Bác sĩ Ðỗ Thiện Hải - Trung tâm Bệnh nhiệt đới trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, trong hơn một tuần vừa qua, có nhiều ngày có tới hơn 500 trẻ được đưa tới khám vì bệnh cúm , tăng 10- 20% số bệnh nhân so với thời gian trước đó.

Theo TS. Đỗ Mạnh Hùng, Trưởng phòng Truyền thông chăm sóc khách hàng, Bệnh viện Nhi Trung ương, số bệnh nhân nhập viện quá lớn nên bệnh viện phải dành hẳn Khoa Điều trị tự nguyện B và Trung tâm Y học lâm sàng Nhiệt đới Nhi khoa để tiếp nhận khám và phân loại điều trị bệnh nhân cúm.

Phụ huynh đem con chờ khám tại BV Nhi Trung ương



Tương tự tại Khoa Nhi, Bệnh viện Thanh Nhàn, bác sĩ Phạm Thị Như Hoa cho biết, nếu trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận khám cho 50- 60 trường hợp thì trong những ngày thời tiết thay đổi vừa qua, đặc biệt đang trong mùa dịch cúm A, có ngày có tới hơn 200 bệnh nhi tới khám trong đó số ca nặng phải nhập viện lên tới 100 ca. Bác sĩ Hoa cho hay, nguyên nhân do thời tiết thời điểm giao mùa, thay đổi thời tiết, trẻ dễ gặp các bệnh hô hấp nhất là trẻ nhỏ dưới 2 tuổi hay mắc viêm tiểu phế quản.



Còn tại Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, trong vài tuần gần đây, thời tiết giao mùa, chuyển lạnh cũng làm gia tăng từ 15 - 20% số trẻ mắc bệnh về hô hấp, trong đó ghi nhận nhiều trường hợp bệnh nhi mắc cúm mùa bị biến chứng.

Chỉ khi trẻ có dấu hiệu chuyển nặng mới cần nhập viện



Thực tế, không ít ông bố bà mẹ không thể phân biệt được con bị cảm cúm thông thường hay mắc cúm mùa. Sau vài ngày dùng thuốc hạ sốt không khỏi thì đem con nhập viện. Tuy nhiên, vì virus cúm rất dễ lây lan nên các bác sĩ chỉ yêu cầu những trường hợp rất nặng mới phải nhập viện theo dõi biến chứng.



Chuyên gia nhấn mạnh đối với các bệnh truyền nhiễm điều quan trọng là cách ly trẻ khỏi mầm bệnh. BS. Phạm Thị Như Hoa - BV Thanh nhàn cho biết, đã có trường hợp phụ huynh đưa con đến khám cho biết, ở lớp trẻ có tới 10 bạn nghỉ học vì sốt. Trẻ sốt cao, dai dẳng thường lên tới 39 - 40 độ không hạ.



Dưới đây các bác sĩ hướng dẫn cách ly và chăm sóc trẻ bị cúm mùa tại nhà.



- Khi phát hiện trẻ sốt từ 38,5 độ C trở lên thì cho uống hạ sốt Paracetamol với liều lượng 10-15mg/kg cân nặng, uống thuốc cách 4-6 tiếng.



- Làm mát cho trẻ bằng cách chườm nước ấm ở bẹn, nách, trán.



- Hàng ngày vệ sinh đường hô hấp của trẻ bằng cách dùng nước muối sinh lý súc họng 2 lần/ngày, dung dịch sát khuẩn nhỏ mắt.



- Thường xuyên cho trẻ rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn đặc biệt là sau khi đi học về, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh.



- Khi trẻ bị bệnh cần phải được cách ly: Cho trẻ đeo khẩu trang y tế, hướng dẫn trẻ cách dùng khăn hoặc giấy che miệng mỗi khi ho hay hắt hơi.



- Vệ sinh cho trẻ bằng nước ấm, trong phòng kín gió để tránh nhiễm lạnh, đảm bảo vệ sinh nơi ở sạch sẽ, thông thoáng.



- Bản thân người chăm sóc trẻ cũng phải giữ gìn vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang.



- Cho trẻ ăn các thức ăn dạng lỏng như cháo, sữa hoa quả, tăng cường bú mẹ hoặc uống nhiều nước.



- Khi thấy trẻ sốt cao trên 39 độ, không đáp ứng thuốc hạ sốt, có biểu hiện li bì mệt mỏi, khó thở, bỏ ăn bỏ bú, chân tay lạnh... thì cần nhập viện gấp.

