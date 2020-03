Hàng ngàn người dân từ Lào đổ xô về tránh COVID-19 khiến việc cách ly ở miền Trung bị quá tải

Những ngày qua, những khu cách ly tập trung ở Nghệ An và Quảng Bình đang bị quá tải do người dân từ Lào về tránh dịch quá nhiều.

Liên quan đến việc hỗ trợ cách ly tập trung đối với công dân nhập cảnh để phòng, chống dịch COVID-19 , ngày 20/3 UBND tỉnh Quảng Bình có công văn hỏa tốc gửi Bộ Tư lệnh Quân khu 4, UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.



Những ngày qua, số lượng lớn người dân nhập cảnh từ Thái Lan và Lào về qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình). Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Bình đã bố trí tiếp nhận cách ly tập trung với tất cả người dân nhập cảnh.



Để giảm tải lượng người cho tỉnh Quảng Bình, một só công dân Hà Tĩnh, Nghệ an nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã được chuyển về cách ly tập trung tại Hà Tĩnh và Nghệ An. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình sẽ tiến hành lập danh sách cụ thể, có trách nhiệm đưa người dân đến khu cách ly của từng tỉnh, sau đó bàn giao cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Những ngày qua, số lượng lớn người dân nhập cảnh từ Thái Lan và Lào về qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình).



Theo PLO, đến chiều 21/3, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đã ký công văn hỏa tốc gửi Ban chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh về việc tạm dừng tiếp nhận công dân nhập cảnh về cách ly tập trung tại tỉnh Nghệ An.

Cũng theo Ban chỉ huy phòng, chống dịch tỉnh Nghệ An, từ 15 giờ ngày 21/3/2020 sẽ tạm dừng tiếp nhận công dân từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) trở về cũng như các địa phương khác ngoài tỉnh, ví như công dân về từ Cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Liên quan đến quyết định này, phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: Việc dừng tiếp nhận này để tỉnh có thời gian tập trung đón nhận các công dân khác tại các cửa khẩu trên địa bàn Nghệ An. Bên cạnh đó, đây còn là thời điểm để tỉnh bổ sung thêm về cơ sở vật chất cũng như các phương án đảm bảo khác cho nơi cách ly.

Thùy Nguyễn (t/h)