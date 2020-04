Hàng nghìn người khốn khổ 'chen chân' lên phà giữa dịch COVID-19: Sao phải là phà Tuần Mây?

Như đã đưa tin, thời gian gần đây báo chí phản ánh tình trạng hàng nghìn người dân "rồng rắn" chen chân lên phà Tuần Mây (thuộc địa phận xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương ) vào giờ cao điểm). Giữa lúc dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới virus corona gây ra ( COVID-19 ) đang diễn biến phức tạp, cả nước đang thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ thì hình ảnh hàng nghìn người dân chen chúc ngộp thở tại một bến phà nhỏ khiến dư luận hết sức bàng hoàng.

Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ lan truyền dịch bệnh, việc phải đợi chờ hàng tiếng đồng hồ để được qua phà Tuần Mây cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, đây lại là lựa chọn duy nhất của người dân.

Được biết, từ ngày 30/3, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương đã có văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn chỉ đạo phòng chuyên môn, UBND cấp xã kiểm tra rà soát các bến đò, cầu phao, yêu cầu các chủ bến thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống dịch COVID như: Bắt buộc tất cả thủy thủ, nhân viên phục vụ, hành khách phải đeo khẩu trang; Bố trí nước sát khuẩn ở 2 đầu bến và yêu cầu hành khách sử dụng khi lên, xuống đò, cầu phao; Giảm 50% số lượng khách mỗi chuyến đò theo quy định; Niêm yết công bố số điện thoại đường dây nóng của cơ quan y tế địa phương; Thường xuyên khử khuẩn tại 2 đầu bến đò, cầu phao (chỗ soát vé).

Đặc biệt, từ ngày 1/4, tất cả các bến đò trên địa bàn tỉnh đều phải dừng hoạt động trừ bến phà Tuần Mây và bến phà Giải.

Bến phà Tuần Mây bên sông Kinh Môn, nối giữa thị xã Kinh Môn và huyện Kim Thành. Từ xưa đến nay, người dân các xã phía Tây thị xã Kinh Môn muốn sang huyện Kim Thành, đi TP Hải Dương đều đi qua bến phà này. Hàng ngày, những người dân có nhu cầu qua phà để từ huyện Kim Thành sang thị xã Kinh Môn đi làm ở các khu công nghiệp cũng rất cao.



Tuy nhiên, sau ngày 1/4, các bến phà nối huyện Kim Thành với thị xã Kinh Môn đều tạm đóng trừ phà Tuần Mây, do đó, nên lượng khách dồn về đây tăng rất lớn. Bến Tuần Mây chỉ có 1 phà và 3 đò mini nhưng mỗi ngày lại có tới hơn 3000 khách có nhu cầu qua phà gây nên tình trạng ùn tắc nghiêm trọng và ảnh hưởng tới công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo thông tin trên báo Bảo Vệ Pháp Luật, nếu không đi phà Tuần Mây, người dân sẽ phải đi vòng một quãng đường vài chục km nên nhiều người buộc phải mạo hiểm giữa mùa dịch bệnh.

Đáng chú ý, ngay tại phà Tuần Mây là dự án cầu Mây - đường tỉnh 389 qua sông Kinh Môn đang được triển khai thực hiện. Cầu dài 694 m bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, khổ cầu rộng 12 m, đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 1,26 km, điểm đầu thuộc xã Thăng Long (thị xã Kinh Môn), điểm cuối tại xã Cộng Hòa (huyện Kim Thành). Theo báo Hải Dương, dự án cầu Mây với tổng mức đầu tư toàn bộ dự án cầu Mây là trên 345 tỷ đồng, được thực hiện từ năm 2018 nhằm đáp ứng lòng mong mỏi của người dân các xã phía tây thị xã Kinh Môn và được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tuy nhiên, dự kiến đến tháng 6/2020 cầu Mây mới có thể hoàn thành. Mong muốn hiện tại của người dân và đơn vị quản lý bến phà Tuần Mây là cơ quan chức năng có thể sớm khắc phục tình trạng quá tải, tắc nghẽn tại bến phà này, giúp người dân đi lại bớt khó khăn.

"Chúng tôi hy vọng, UBND tỉnh Hải Dương, Sở Giao thông vận tải sớm có phương án hỗ trợ, khắc phục chứ không thể đóng cửa đồng loạt các bến phà như hiện nay được. Chúng tôi căng mình thực hiện quy định, chỉ đạo nhưng không đủ nhân lực, sức lực", ông Hoàng Tuấn Long - Bến trưởng phụ trách bến phà Tuần Mây bày tỏ nguyện vọng trên Báo Dân Trí

Kiều Đỗ (t/h)