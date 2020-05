Hàng trăm công nhân ở Đồng Nai mất ăn mất ngủ khi nghe tin chủ hụi bỗng dưng “mất tích”

Theo tin từ VOV .VN, hàng trăm công nhân ở khu công nghiệp Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai ) đang có nguy cơ mất trắng do chủ hụi bỏ trốn. Theo đó, những công nhân này đang tất tưởi đi tìm chủ hụi là bà Võ Oanh Lệ Nga (43 tuổi, ngụ tại ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu).

Một công nhân tham gia nộp hụi cho bà Hằng thông tin, do người này làm chung công ty nên rất tin tưởng và tham gia. Công nhân chơi hụi sẽ trích một phần từ tiền lương hàng tháng ra đóng cho bà Hằng. Tính đến nay, có người đã đóng cho bà Hằng đến cả trăm triệu đồng.

Sauk hi nghe thông tin và Hằng bỗng dưng “mất tích”, không thể liên lạc được thì nhiều công nhân vô cùng lo lắng. Nhiều người cho biết, họ sợ mất trắng, bao mơ ước, dự định sẽ tan biến theo mây trời.

Hiện tại, do không ai liên lạc được với bà Hằng nên các công nhân trong đường dây này đã tụ họp lại lập danh sách, thống kê số tiền đã đóng và trình báo Công an. Tất cả các nạn nhân đều hy vọng sẽ tìm được chủ hụi, vớt vát lại phần nào tiền mồ hôi nước mắt của mình đã bỏ ra.

Công nhân lo lắng khi nghe tin chủ hụi "mất tích"

Liên quan đến vụ việc trên, Công an huyện Vĩnh Cửu cho biết, đơn vị đã nhận được đơn trình báo của nhân dân. Đây không phải lần đầu tiên xảy ra tình trạng công nhân tham gia chơi hụi bị giật hụi ở Khu công nghiệp Thạnh Phú.

Cách đây vài ngày, tại Gia Lai cũng xảy ra vụ chủ hụi bỏ trốn khiến nhiều tiểu thương ở chợ Nghĩa Hưng điêu đứng.

Cụ thể, ngày 10/5, Công an huyện Chư Păh nhận tin báo của một số tiểu thương đang kinh doanh buôn bán tại chợ thuộc xã Nghĩa Hưng về việc ông Đặng Viết Trung, còn gọi Út Sài Gòn (trú tại thôn 7, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Công an vào cuộc điều tra xác định, có 24 hộ dân (chủ yếu là tiểu thương) trên địa bàn xã Nghĩa Hưng tham gia chơi hụi với số tiền lên đến 5 tỷ đồng. Khi biết ông Trung bỏ trốn thì tả hỏa vì số tiền tích cóp bấy lâu bị mất.

Trước sự việc trên, thiếu tá Dương Văn Tiến – Đội trưởng Đội CSHS Công an huyện Chư Păh khuyến cáo: Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện đã phân công lực lượng Cảnh sát Cảnh sát hình sự vào cuộc để điều tra, xác minh. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cảnh giác trước tình trạng cho vay mượn tiền cũng như chơi hụi. Với thủ đoạn cho vay nhưng không viết giấy tờ, lãi suất. Bên cạnh đó, các đối tượng sử dụng thủ đoạn khoe của, đánh bóng tên tuổi nhằm tạo lòng tin