Hàng trăm người dân vỗ tay khi VKS đề nghị khung tử hình 6/9 bị cáo: Chúng tôi thấy rất thoải mái

Hôm nay (27/12), TAND tỉnh Điện Biên tiếp tục phiên xét xử lưu động vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại xảy ra vào ngày 30 Tết năm 2019. Buổi sáng hôm nay, HĐXX tiếp tục làm việc với phần xét hỏi. Hai bị cáo cuối cùng đứng trên bục xét hỏi là Vì Văn Toán và Vương Văn Hùng.

Bị cáo Vì Văn Toán khai rằng, Bùi Văn Công chính là kẻ leenn ý tưởng bắt cóc nữ sinh Cao Mỹ Duyên để ép bà Trần Thị Hiền trả nợ. Và chính Công là người trực tiếp sát hại nữ sinh này bằng côn nhị khúc.

Người dân đồng loạt vỗ tay khi VKS đọc xong bản đề nghị mức án cho các bị cáo

Đến cuối phien xử sáng nay, HĐXX đề nghị VKS đứng lên đọc bản luận tội và đề nghị mức án cho 9 bị cáo. Phía VKS khẳng định, cáo buộc đưa ra vào bằng chứng cụ thể trong suốt quá trình điều tra.

Theo đó, phía VKS đề nghị 6/9 bị cáo với khung án tử hình, bao gồm: Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả. Các bị cáo bị cáo buộc từ 2 cho đến 5 tội danh. Tổng hình phạt dành cho các bị cáo là tử hình.

Khi VKS vừa dứt lời thì thì hàng trăm người dân dự phiên xử đồng loạt đứng lên vỗ tay tán dương VKS. Mặc dù, chưa đến thời điểm HĐXX đưa ra bản án cuối cùng nhưng theo người dân địa phương, đây bản đề nghị thỏa đáng trước những tội ác man rợ mà các bị cáo đã gây ra cho nạn nhân Cao Mỹ Duyên.

Ông Đặng Văn Thắm (người dân tỉnh Điện Biên) cho biết: “Đây là bản án đúng người, đúng tội. Tôi ở trên này mấy chục năm trời chưa bao giờ có vụ án hoặc là một sự kiện lớn đến như này. Điều mà tôi thấy hay nhất trong vụ án này là đưa ra xét xử “công cộng” thế này. Hôm trước, xử ở trong kia (vụ Mua bán trái phép chất ma túy của Trần Thị Hiền và các đồng phạm) chúng tôi chả được xem, chả được nghe. Cho đến giờ phút này, chúng tôi cảm thấy rất thoải mái”.

Ông Đặng Văn Thắm - người dân đến dự tòa sáng nay

Còn bà Vũ Thị Liên cho hay: “Bọn chúng quá ác độc… Tôi cảm thấy VKS đưa ra bản án này là vô cùng xứng đáng”.

Khi HĐXX tuyên tạm nghỉ phiên xử sáng nay, tất cả người dân ra về trong tâm thế rất thoải mái, vui mừng. Điều khiến họ cảm thấy hả hê nhất là VKS đã đưa ra một bản đề nghị khung hình phạt hợp tình, hợp lý mà đúng quy định của Pháp luật , không bỏ sót tội phạm.

Chiều nay, HĐXX bước vào phiên làm việc tiếp theo với phần tranh luận. Luật sư bào chữa cho bị cáo Bùi Văn Công là người lên làm việc đầu tiên.

Thu Nga (t/h)