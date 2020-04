Hãng xe ôm công nghệ tiếp tục tạm ngừng hoạt động tại Hà Nội từ hôm nay

Từ hôm nay 16/4, các hãng xe công nghệ như Grab và Be tiếp tục cho ngừng dịch vụ xe ôm tại Hà Nội, còn ở TP.HCM hoạt động bình thường.

Mới đây, hãng xe công nghệ Grab Việt Nam vừa ra thông báo về việc dừng hoạt động một số dịch vụ.

Theo đó, hãng thông báo đến các tài xế, hoạt động dịch vụ GrabBike tại Hà Nội sẽ tạm dừng từ ngày 16/4 cho đến khi có thông báo tiếp theo. Riêng mảng gọi thức ăn GrabFood và giao hàng GrabExpress và giao nhu yếu phẩm GrabMart vẫn hoạt động bình thường.

Như vậy, dịch vụ GrabBike tại tất cả tỉnh thành vẫn tiếp tục được duy trì, trừ Hà Nội. Mảng gọi thức ăn và giao hàng... tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng vẫn hoạt động bình thường.



Toàn bộ dịch vụ vận chuyển 4 bánh tại tất cả các tỉnh, thành phố cũng tạm ngưng theo công văn số 3608/BGTVT-VT ban hành ngày 15/4 của Bộ Giao thông vận tải.

Trước đó, hôm 2/4 công ty TNHH Grab Việt Nam cũng phát đi thông báo về việc thực hiện Chỉ thị 15 ngày cách ly toàn xã hội của Thủ tướng Chính phủ. Nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng, tài xế, góp phần vào nỗ lực phòng chống dịch của Chính phủ và TP. Hà Nội, Grab tạm dừng dịch vụ GrabBike cho đến hết ngày 15/4.

Tương tự như Grab, ứng dụng gọi xe Be cho biết sẽ tiếp tục ngừng cung cấp dịch vụ vận chuyển BeBike tại Hà Nội, còn TP.HCM vẫn hoạt động bình thường.

Dịch vụ giao hàng và đi chợ hộ vẫn tiếp tục được triển khai tại TP.HCM. Trong khi đó, các dịch vị khác như BeCar, Be Now, Be Đi tỉnh, thuê xe tại Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đồng Nai và TP.HCM cũng được tạm dừng đến 22/4.

Như vậy, hầu hết các ứng dụng gọi xe lớn nhất vẫn tiếp tục ngưng hoàn toàn mọi dịch vụ vận chuyển hành khách trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Tại TP.HCM, xe ôm công nghệ của Grab, Be, GoViet vẫn hoạt động bình thường.

Được biết, tối 15/4, Sở Giao thông vận tải TP.HCM ra thông báo khẩn cấp để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, kể từ 0h ngày 16/4 đến hết ngày 22/4, tiếp tục tạm ngưng các tuyến xe khách, xe buýt, taxi, xe hợp đồng, xe du lịch ra vào thành phố.

