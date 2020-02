Hàng xóm nhận xét về gã anh vợ đâm chết NSƯT Vũ Mạnh Dũng: “Bình thường cũng hiền lành”

Sáng nay (19/2), Công an quận Hoàn Kiếm vẫn đang tiếp tục điều tra, lấy lời khi nghi phạm và các nhân chứng để làm rõ việc Dương Quang Bình (43 tuổi, trú tại ngõ 609, đường Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ) sát hại em rể là NSƯT Vũ Mạnh Dũng.

Liên quan đến vụ án mạng này, sáng nay, gia đình anh Dũng cũng đang chuẩn bị các thủ tục để tổ chức lễ tang. Theo vợ anh Dũng, thi thể sẽ được đưa về nhà tang lễ Bệnh viện 108 để tổ chức, sau đó sẽ đưa đi hỏa táng và đưa về quê nhà chôn cất.

Ngõ 609 - nơi xảy ra án mạng

Sự việc, giọng ca nam trung số 1 Việt Nam qua đời khiến không ít bạn bè, đồng nghiệp, anh chị em nghệ sĩ và người hâm mộ bàng hoàng, đau sót. Trong sáng nay đã có rất nhiều người đến hỏi thăm, động viên gia đình.

Về nghi phạm gây án, hiện đang bị tạm giữ tại Công an phường Chương Dương để phục vụ điều tra. Thời điểm bị bắt về đồi, đối tượng vẫn chưa có biểu hiện tỉnh táo sau cơn ngáo đá

Sau khi vụ án xảy ra, người dân sống xung quanh không ngừng bàn tán. Theo một số nhân chứng, tối qua tại ngõ 609 xảy ra vụ đốt xe, uy hiếp nhà người dân. Song thời điểm đó, họ không ngờ hung thủ lại ra tay sát hại NSƯT Vũ Mạnh Dũng.

Người dân bàng hoàng khi biết tin anh Dũng bị sát hại

Theo người dân trong ngõ, gia đình anh Dũng sống chung mảnh đất với gia đình nghi phạm Bình nhưng xây thành 2 nhà khác nhau. Nhà anh Dũng nằm phía sau nhà Bình. Hàng ngày, gia đình anh Dũng vẫn đi lại qua trước cửa nhà Bình. Trước nay, hàng xóm láng giềng chưa thấy hai bên gia đình xảy ra xích mích, cãi vã lớn tiếng bao giờ.

Theo bà T. (hàng xóm), khoảng 22h ngày 18/2, bà cùng nhiều người khác nghe thấy tiếng la hét thất thanh phát ra từ ngôi nhà của đối tượng Bình đang sinh sống. Khi mọi người chạy sang thì thấy Bình đâm em vợ tử vong. Sau đó ít phút thì công an đến, khống chế Bình.

“Tôi không biết nguyên nhân xảy ra sự việc do đâu nhưng Bình ngáo đá từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, bình thường anh ta cũng hiền lành chỉ có lúc lên cơn ngáo đá thì mọi người tránh đến gần. Nghe tin Bình sát hại Dũng chúng tôi vô cùng bàng hoàng”, bà T. nói.

Nghi phạm Dũng bị khống chế và bắt giữ

Cũng theo bà T., anh Dũng có vợ là giáo viên và 4 người con, trong đó người con út mới được 5,6 tháng tuổi. Sau khi anh Dũng ra đi, 4 đứa con rơi vào tình cảnh bơ vơ, thương nhất là đứa con út mới có mấy tháng tuổi.

Nói về nạn nhân Vũ Mạnh Dũng, một số người hàng xóm cho biết, anh là người hiện lành, ăn nói dễ nghe, nhẹ nhàng. Sống ở khu phố chưa từng xảy ra xích mích với ai.

Thậm chí, sau khi nghe tin, tất cả đồng nghiệp, anh chị em nghệ sĩ đều khẳng định: Anh Dũng không chỉ có tài mà còn có tâm. Trong mắt mọi người, NSƯT luôn là người đĩnh đạc, nhiệt huyết, sống hồn hậu với anh chị em nghệ sĩ.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ án.

