Hàng xóm nói về kẻ ngáo đá chém 6 người thương vong ở Thái Nguyên: 'Tính tình rất hiền lành'

Theo lời kể của người hàng xóm may mắn sống sót khi mặt đối mặt với kẻ ngáo đá chém 6 người ở Thái Nguyên, trước đây đối tượng này từng rất hiền lành.

Anh Hoàng Văn Linh (SN 1985, thôn Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên) là một trong những người may mắn sống sót không bị Hoàng Văn Chín - kẻ ngáo đá chém 6 người thương vong ở Thái Nguyên ra tay sát hại. Theo lời kể của anh Linh, sáng hôm xảy ra sự việc, anh Linh đã mặt đối mặt, thậm chí nói chào và nói chuyện với Hoàng Văn Chín mà không hề bị sát hại. Trong khi trước đó, Chín đã đuổi theo truy sát rất nhiều người hắn gặp trên đường.

"Khi tôi vừa ra đến cổng thì gặp ông Chín, tôi thấy một tay ông ta vẫn cầm dao nhưng do trời tối nên tôi không thấy vết máu trên đó. Trời khá lạnh nhưng ông ta vẫn mặc quần đùi, áo phông và đi ngược lại hướng của tôi. Tôi chào và hỏi chú đi đâu sớm thế, nhưng ông Chín không trả lời. Lúc đó tôi cũng vẫn chưa biết vụ việc kia đã xảy ra", anh Linh bàng hoàng kể lại.

Sau khi cuộc gặp gỡ chớp nhoáng đó, anh Linh đi vào nhà thì một lúc sau nhận được cuộc điện thoại của một người thân nhắc nhở đừng ra ngoài vì ông Chín vừa sát hại liên tiếp nhiều người. Lúc này, anh Linh mới giật kể lại với vợ về cuộc gặp gỡ với ông Chín lúc rạng sáng.

"Tôi cũng không hiểu sao ông Chín lại không ra tay với tôi, chứ không may ông ý cũng chém thì chết".

Người thân, hàng xóm đều rất bất ngờ vị Hoàng Văn Chín chưa từng có mâu thuẫn gì với các nạn nhân

Nói về Hoàng Văn Chín, anh Linh cho biết, trước kia ông Chín có tạng người rất to béo, tính tình cũng rất hiền lành. Tuy nhiên, thời gian gần đây ông Chín lại trở nên gầy gò, tính tình cách cũng thay đổi, khi gặp người khác không niềm nở như trước, theo Người Đưa Tin.

Ông Lã Văn Tích - trưởng thôn Lương Bình 2 và một số hàng xóm cũng cho biết, họ rất bất ngờ khi biết Chín là hung thủ gây ra án mạng kinh hoàng. Từ trước tới nay, hàng xóm không thấy Chín và vợ có mâu thuẫn to tiếng với nhau, đối tượng này cũng không gây gổ với ai bao giờ.

"Chúng tôi biết Chín nghiện từ lâu rồi. Cách đây 2 năm, Chín sống khá hòa đồng nhưng 2 năm gần đây khá tách biệt. Dẫu vậy, Chín không bất hoà với hànhg xóm láng giềng", báo Vietnamnet dẫn lời một người hàng xóm của kẻ ngáo đá chém 6 người thương vong.

Một trong những hiện trường của vụ án. Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, như đã đưa tin, rạng sáng hôm 26/12, trên địa bàn thôn Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng. Hung thủ là đối tượng ngáo đá Hoàng Văn Chín (SN 1976) đã dùng sao chém chết 5 người và làm 1 người bị thương nặng.

Theo đó, vào thời điểm khoảng 5 giờ sáng, Hoàng Văn Chín ra tay sát hại vợ là Ma Thị Hưởng (SN 1976) và cầm dao chém mẹ ruột là bà Ngọ bị thương ở tay. Nghe thấy tiếng bà Ngọ kêu cứu, chị Trần Thị Hường (SN 1984) chạy sang nhà Chín thì bị đối tượng này chém tử vong. Chưa dừng lại, Chính chạy sang nhà chị Hường, chém ô Hoàng Văn Luận (SN 1975 - chồng chị Hương), rồi đi tìm chém luôn cả ông Lường Văn Bánh (SN 1974 - anh rể của Chín) và cháu Hoàng Văn Nam. (SN 1994, cháu của Chín) và ông Lường Văn Hoàng (SN 1966).

Ngoài ông Lường Văn Hoàng hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Trung ương tỉnh Thái Nguyên. Tất cả các nạn nhân còn lại đều đã tử vong. Sau khi gây án, Chín rời khỏi hiện trường, sau khoảng 4h lẩn trốn, đối tượng này bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở một ngọn đồi trên địa bàn.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ thảm án kinh hoàng ở Thái Nguyên. Báo Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục đưa tin về sự việc này.

Your browser does not support HTML5 video.

Nhân chứng kể lại sự việc



Kiều Đỗ (t/h)