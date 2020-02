Hàng xóm tiết lộ người mẹ dùng dây thừng quấn cổ, bạo hành con trai chỉ vì... chán đời

Tại căn nhà ở đường số D10, khu phố 1, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương từ đêm 31/1 vẫn luôn cửa đóng then cài. Phóng viên báo Tiền Phong dẫn lời đại diện lãnh đạo phường Hòa Phú cho hay, ngay sau vụ việc đơn vị đã mời N.T.T. Thúy (35 tuổi) - người đánh bé trai lên trụ sở làm việc.

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Vietnamnet.

Theo đó, người đàn bà này cũng thừa nhận hành vi đánh đập con trai và hứa không tái phạm. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng tiến hành xác định thương tích nạn nhân để có hướng xử lý phù hợp, đồng thời động viên bà ngoại bé trai đón cháu về chăm sóc.

Chia sẻ với PV báo Tiền Phong, hàng xóm của Thúy cho biết, người phụ nữ này không có chồng, hiện đang làm công nhân và phải nuôi 2 đứa con nhỏ. Nhiều lần, người này qua hàng xóm mượn tiền để mua sữa cho con, "có thể Thúy đánh đập con do cuộc sống quá bế tắc", hàng xóm cho hay.



Báo Vietnamnet thông tin, hàng xóm từng nhiều lần nghe thấy tiếng trẻ con khóc, la hét trong nhà. Đến khi nhìn vào thấy Thúy đã khóa cổng, đánh đập 2 bé bên trong, nhiều người biết sự việc nhưng không dám can ngăn. Không chỉ đánh con trai nhỏ, Thúy còn đánh cả đứa con gái gần 6 tuổi, mỗi lần như thế lại kêu 'tôi chán đời'.

Dù bình thường khá hiền lành, nhưng mỗi lần tức giận hay có chuyện bực mình, Thúy lại lôi 2 đứa con ra đánh để giải tỏa. Có lần, người phụ nữ này còn bắt 2 đứa trẻ nằm dưới đất với chó hay bắt đứng dưới trời mưa to mặc những tiếng kêu xin thảm thiết.

Ảnh cắt từ clip.

Sau đó, người phụ nữ liên tục cầm dây thừng quật mạnh, kéo lên kéo xuống khiến bé ngã lăn lóc trên nền nhà. Chưa dừng lại, người này còn đè bé trai xuống giường, dùng tay tát vào đầu, mặt của bé mặc em bé khóc thét đau đớn. Bé trai bị bạo hành chính là con riêng của người này.

Tiếp đến, người phụ nữ đi ra đập phá đồ đạc rồi cãi nhau với một người đàn ông trong phòng, đòi người đàn ông đưa điện thoại và giằng co trên giường, liên tục hét lớn “Tôi điên rồi”…

Người dân xung quanh cũng cho biết, Thúy mới chuyển đến khu vực này sinh sống cùng một người đàn ông. Thấy Thúy hay đánh con, người đàn ông đã quay lại clip để làm bằng chứng. Hàng xóm cũng cho biết, họ thường xuyên thấy người phụ nữ này đánh đập con trai nhiều lần.

Đoạn video ghi lại.