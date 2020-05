Hàng xóm tiết lộ về tính cách của người mẹ nghi sát hại con trai 18 tháng tuổi ở Hà Tĩnh

Liên quan đến vụ bé trai 18 tháng tuổi tử vong bất thường trong nhà, trưa ngày 13/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Hằng (SN 1990, trú xã Cương Gián, Nghi Xuân) để điều tra làm rõ về hành vi Giết người

Sự việc kinh hoàng này xảy ra vào ngày 11/5 và cho đến giờ, người dân xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn chưa hết bàng hoàng. Rất nhiều nhóm người tụ tập bàn tán về sự việc. Tất cả đều cho rằng, cái chết bất thường của bé N.Đ.K (18 tháng tuổi) khiến họ vô cùng xót xa. Nhưng họ càng bàng hoàng hơn khi biết tin, người mẹ bị Công an bắt khẩn cấp vì nghi liên quan đến cái chết của con mình.

Theo thông tin có được, Hằng lấy chồng được gần 10 năm và đã có 3 mặt con (2 gái, 1 trai). Đứa lớn nhất 8 tuổi, đứa bé nhất là cháu K. mới 18 tháng tuổi.

Trước đây do điều kiện kinh tế khó khăn nên vợ chồng phải nhờ hai bên nội ngoại chăm sóc để cùng sang Hàn Quốc làm việc.

Cơ quan Công an vẫn đang điều tra, lấy lời khai người phụ nữ nghi sát hại con

Đến năm 2018, Hằng có bầu cháu K. và về nước sinh con. Sau đó quyết định ở nhà chăm sóc con cái. Còn chồng Hằng là anh T.Q.T. (36 tuổi, chồng Hằng) vẫn đang làm việc ở Hàn Quốc.

Nói về cuộc sống của Hằng tại địa phương, một người hàng xóm cho biết: “Hằng đến đây mua đất, xây nhà cũng gần 3 năm. Nhưng cô ấy là người ít nói, sống khép kín, ít tiếp xúc với người xung quanh. Hai bên nội ngoại ở cách nhà Hằng không xa”.

Cũng theo người hàng xóm này, đứa con lớn của Hằng ở với ông bà nội để đi học. Hai đứa nhỏ ở với mẹ ở căn nhà hai tần. Từ khi sinh cháu K. đến nay chưa thấy chồng Hằng về nhà. Thỉnh thoảng hàng xóm thấy Hằng chở hai đứa con đi xe máy. Mọi người hỏi đi đâu thì Hằng nói sang nhà ông bà ngoại chơi.

Cũng theo ông Lý, qua thu thập chứng cứ điều tra, phát hiện cái chết của cháu K. có nhiều dấu hiệu cho thấy chính người mẹ là hung thủ nên cơ quan Công an đã bắt Hằng để điều tra về hành vi Giết người.

Liên quan đến vụ án, như đã đưa tin, sáng 11/5, khi đang nằm ngủ cùng con Hằng phát hiện cháu K. tử vong từ lúc nào không hay. Hằng la hét kêu cứu. Người dân xung quanh đến kiểm tra và trình báo Công an.

Khi làm việc với Công an, ban đầu Hằng khai vào thời điểm trên có 1 đối tượng lạ mặt đi từ ngoài vào tấn công chị Hằng và cháu K. khi đang ngủ.

Qua thu thập tài liệu chứng cứ tại hiện trường, dấu vết trên thi thể cháu bé, kết hợp với lời khai của Nguyễn Thị Hằng cơ quan điều tra phát hiện sự việc có nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến cái chết của cháu K.

Sau khi điều tra và thu thập chứng chứ, công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Hằng để điều tra về hành vi giết con trai của mình. Hiện nguyên nhân vẫn đang điều tra.

