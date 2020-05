Hành khách phải rời máy bay vì tranh giành chỗ để hành lý, chửi bới tiếp viên và người xung quanh

Hai nam hành khách trên chuyến bay VN291 từ Hà Nội đi TPHCM tối 21/5 đã phải rời khỏi máy bay do xảy ra tranh cãi với các khách xung quanh về vấn đề chỗ ngồi và để hành lý.

Được biết, vụ việc xảy ra vào tối 21/5 trên chuyến bay VN291 từ Hà Nội đi TPHCM. Khi đó, nam hành khách N.V.H (SN 1973) đã tranh cãi với nhiều khách xung quanh về vấn đề chỗ ngồi và chỗ để hành lý xách tay.



Theo Dân Trí, khi tiếp viên trưởng của chuyến bay xuống giải quyết sự việc, anh H. không những không hợp tác mà còn có hành vi chửi bới, lăng mạ tiếp viên cùng nhiều hành khách xung quanh.



Khi vụ việc đang căng thẳng, nam hành khách ngồi ghế 25A tên T.T.T. đã rời vị trí của mình, xuống khu vực anh H. với nhiều biểu hiện bất thường. Sau đó, tiếp viên trưởng buộc phải báo cáo cơ trưởng về vụ việc về lo sợ 2 hành khách có thể gây uy hiếp đến sự an toàn của các hành khách trên chuyến bay.

Hình ảnh vụ việc.

Nhận được báo cáo, cơ trưởng đã quyết định cắt khách, mời lực lượng an ninh hàng không lên máy bay hỗ trợ và đưa 2 hành khách này rời khỏi máy bay.



Tại cảng vụ hàng không, nam hành khách N.V.H. khẳng định không quen biết anh T.T.T. Ngoài ra, anh T. cũng cho biết bản thân không tham dự vào cuộc tranh cãi mà chỉ xuống để can ngăn.

Sau đó, nhà chức trách hàng không xác định, clip trên máy bay không đủ căn cứ để xử phạt anh T. nên người này được ra về. Còn anh H., dù được quyết định xử phạt hành chính nhưng khách không đồng ý ký biên bản xử phạt.

Cụ thể, theo quy định được ghi rõ trong Nghị định 162 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không, hành vi gây rối, kích động, lôi kéo người khác gây rối làm mất an ninh, trật tự trên tàu bay mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt tiền từ 7 - 10 triệu đồng.

Bên cạnh đó, vụ việc đã khiến chuyến bay VN291 từ Hà Nội đi TPHCM bị chậm 1 tiếng đồng hồ.

Your browser does not support HTML5 video.

Hành khách say xỉn quậy phá sân bay bị từ chối. Nguồn: VTC Now



Thùy Nguyễn (t/h)