Hành khách Hàn Quốc đột tử trên chuyến bay Vietnam Airlines về Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, sau khi chuyến bay cất cánh khoảng 2 tiếng, phi hành đoàn nhận được tin báo có một hành khách tên M.J (56 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) ngồi ghế 30C có vấn đề về sức khỏe. Sau đó, một bác sĩ trên chuyến bay đã tình nguyện hỗ trợ, phối hợp sơ cứu bằng các thiết bị có sẵn trên chuyến bay, bao gồm cả máy trợ tim. Tuy nhiên, dù đã nỗ lực sơ cứu, tình trạng sức khỏe của hành khách không có dấu hiệu cải thiện và được bác sĩ thông báo tim ngừng đập, tử vong sau 30 phút cấp cứu.

Cơ trưởng chuyến bay đã nhanh chóng thông báo cho bộ phận mặt đất liên hệ với nhà chức trách sân bay, y tế hàng không và các đơn vị liên quan tại sân bay Nội Bài hỗ trợ khi hạ cánh. Trước đó, hành khách đã thực hiện các thủ tục hàng không, xuất cảnh, kiểm tra soi chiếu an ninh bình thường tại sân bay Incheon, Hàn Quốc. Hiện thi thể hành khách đã được bàn giao cho cơ quan chức năng. Tài sản, hành lý của vị khách xấu số đã được niêm phong, bảo quản. Máy bay đã được khử trùng sau đó theo đúng quy định.

Trước đó, nhằm ngăn ngừa sự bùng phát của dịch bệnh viêm phổi do chủng mới virus corona gây ra, Vietnam Airlines đã ngừng khai thác các đường bay giữa Việt Nam và Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông từ ngày 01/02/2020. Đây là tình huống bất khả kháng mà các hãng hàng không phải tuân thủ theo thông báo của Cục Hàng không Việt Nam về việc dừng cấp phép cho tất cả các chuyến bay đến/đi từ Trung Quốc. Các hãng hàng không sẽ tiếp tục phối hợp với nhà chức trách, các đơn vị liên quan để theo dõi tình hình và sẽ phục vụ khách theo các phương án phù hợp nhất trong tình hình dịch có diễn biến phức tạp.

Chi Nguyễn (t/h)