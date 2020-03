Hành khách nhập cảnh vào Việt Nam bắt buộc phải khai báo y tế điện tử từ 6h ngày 7/3

Sáng 6/3 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra) chủ trì cuộc họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch.



Tại buổi họp, Ban Chỉ đạo nhận định, Việt Nam đang kiểm soát tốt tình hình; thực hiện kịp thời, chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh. Kể từ ngày 13/2 đến nay, không ghi nhận thêm ca nhiễm mới nào.

Hiện nay, 14.241 người tiếp xúc và nhập cảnh từ vùng dịch đang được chăm sóc Sức Khỏe . Trong đó có 407 người được cách ly tại các bệnh viện, 8.806 người được cách ly tập trung tại các cơ sở khác, 5.028 người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Phó thủ tưởng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp sáng nay

Song trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tại nhiều quốc gia trên thế giới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu: “Thực hiện khai báo y tế điện tử bắt buộc với tất cả hành khách nhập cảnh vào Việt Nam từ 6 giờ ngày 7/3". Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng còn yêu cầu các bộ, ngành liên quan triển khai báo cáo y tế bắt buộc bằng hình thức điện tử tại địa chỉ website: http://www.suckhoetoandan.vn/khaiyte . Ngoài ra có thể khai báo ngay tại sân bay, trước khi hành khách lên máy bay, qua đó thuận lợi cho hành khách nhập cảnh vào Việt Nam.

Trước đó, Bộ Y tế đã ra văn bản thông báo áp dụng tờ khai y tế (theo 1 trong 2 hình thức) với các hành khác đến từ (hoặc đi qua) các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) và Campuchia bắt đầu từ 0h ngày 7/3 tại tất cả các cửa khẩu.

Bên cạnh đó, các thành viên Ban Chỉ đạo đề nghị, dự kiến ngày 7/3, Tổ liên ngành do Bộ Y tế chủi trì, ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể 4 hình thức cách ly tập trung có đủ điều kiện: tại bệnh viện hoặc các cơ sở y tế ; tại cơ sở lưu trú được chỉ định như khách sạn, nhà khác, nhà nghỉ…; cách ly tại nơi sản xuất có đủ điều kiện và cách ly tại nơi cư trú.

Việt Nam đang thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch

Ban chỉ đạo còn đề nghị, bên cạnh lực lượng quân đội thì các bộ, ngành có phương án dự phòng về việc chuẩn bị cơ sở cách ly tập trung phù hợp, dưới sự điều phối của Bộ Y tế.

Liên quan đến công tác phòng, chống COVID-19, chiều nay, Chủ tịch UBND TP Hà Nội – ông Nguyễn Đức Chung (Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội) đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các quận, huyện. Trong buổi họp này, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội – Hoàng Đức Hạnh cho biết: Tính đến 15h ngày 6/3, Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với COVID-19. 99 trường hợp nghi nhiễm đều có kết quả âm tính; 587 người tiếp xúc gần với các trường hợp nghi nhiễm đều có sức khỏe bình thường và kết thúc giám sát.



Đến nay, lũy tích các quận, huyện, thị xã đã tổ chức giám sát cách ly y tế và theo dõi sức khỏe tại cộng đồng 5.807 trường hợp; hiện tại còn 1.777 người phải tiếp tục cách ly theo dõi sức khỏe; 4.030 trường hợp hết thời gian cách ly. Hiện thành phố đang tổ chức cách ly tập trung 65 trường hợp đi từ vùng dịch tại bệnh viện Công an TP; 2.290 trường hợp tại các khu vực của Bộ Tư lệnh thủ đô.

