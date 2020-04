Hạnh phúc “muộn” của người đàn ông từng một lần lầm lỡ

Ngày nhận bản án 15 năm tù về tội Tham ô tài sản, anh Nguyễn Văn Đảng (SN 1979, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội) những cuộc sống tự do, hạnh phúc sẽ chấm dứt tại đây, kể cả có ra được tù cũng không thể nào có mái ấm, công việc như những người bình thường. Thế nhưng thật bất ngờ, trong những ngày chông chênh nhất khi vừa bước chân ra khỏi cánh cửa trại cải tạo anh tìm được hạnh phúc “muộn” với cô bạn gái thời phổ thông…

Anh Đảng từng lĩnh án 15 năm tù về tội Tham ô tài sản

Trong quá trình làm việc tại công ty xây dựng, anh Đảng đã vấp phải sai lầm rất lớn để rồi phải đánh đổi cả tương lai, sự nghiệp. Lợi dụng vị trí, công việc mình được giao, anh Đảng đã thực hiện hành vi tư lợi, bỏ túi tài sản công để cuối cùng phải nhận bản án 15 năm tù về tội Tham ô tài sản. Hôm tòa tuyên án, bố mẹ anh đổ gục, niềm tự hào lớn của họ sụp đổ tại đây. Những ngày thi hành án trong trại giam Hoàng Tiến (Bộ Công an), anh Đảng suy nghĩ, dằn vặt bản thân rất nhiều. Anh nói, ngày đó còn trẻ, sống độc thân, kiếm được bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu. Đến khi bắt, nhìn lại bản thân thấy mình chẳng có gì ngoài gia đình.

“Đêm đầu trong trại giam, tôi đã nghĩ đến chặng đường 15 cải tạo, còn bố mẹ tôi thì suy sụp. Trước đó các cụ tự hào về tôi bao nhiêu thì bây giờ xấu hổ bấy nhiêu. Nhìn bố mẹ tiều tụy đi trông thấy qua mỗi lần lên trại thăm, tôi ân hận vô cùng. Ở trại cải tạo, tôi có thời gian nhìn lại bản thân mình, nhìn lại những việc đã làm và ngẫm nghĩ về tương lai sau này. Thời gian cải tạo, tôi lao động nhiều đội khác nhau từ dán giấy bạc, làm may...”, anh Đảng tâm sự.

Có thời điểm anh Đảng nghĩ, ra trại rồi sẽ rất nhiều khó khăn, trước nhất là ánh mắt của người đời, sau đó là chưa biết làm gì. Nếu cứ ở nhà “ăn bám” bố mẹ thì không được. Và anh thật sự không ngờ được, sau cải tạo anh lại được gia đình, bà con lối xóm, cộng đồng đón nhận như một người bình thường. Và tương lại “muộn” đã mỉn cười với anh. “Tôi về nhà năm ngoái nhưng Tết năm nay mới thực sự là cái Tết ý nghĩa đối với cả gia đình. Bố mẹ tôi có thể thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng tất cả các con đã yên bề gia thất. Tôi không chỉ lấy được vợ mà hiện đã tìm được công việc có thu nhập ổn định”, anh Đảng vui vẻ kể.

Anh Đảng hồ hởi nói tiếp: “Chúng tôi kết hôn hồi tháng 10 năm ngoái. Tính đến này đã già nửa năm rồi nhưng nhiều đêm thức giấc, tôi vẫn nghĩ rằng mình đang nằm mơ vì không tin đó là sự thật. Đám cưới của tôi khiến cả nhà vui sướng vô cùng. Mọi người đều hy vọng vào tôi vì tôi là con trưởng trong gia đình và cũng là trưởng của dòng họ. Nhất là bố tôi, ông vui và khỏe ra rất nhiều sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật. Còn mẹ tôi thì khỏi phải nói, lúc nào bà cũng cười chứ không còn nhăn nhó, trầm ngâm như hồi nghe tin tôi vướng vòng lao lý”.

Anh Nguyễn Văn Đảng chăm chỉ làm việc để được sống trọn vẹn một cuộc đời mới

Được biết, vợ anh Đảng chính là bạn học hồi phổ thông. Sau khi biết anh vướng vòng lao lý, chị có vài lần lên trại thăm anh. Không những vậy, chị còn viết thư động viên anh cải tạo tốt, sớm về với gia đình. Mặc cảm, tự ti trước tội lỗi của mình, anh Đảng không hồi âm, không hứa hẹn cũng chẳng đáp lại sự chân thành của cô bạn. Thậm chí có lần chị lên thăm, anh còn từ chối gặp. Nhưng người phụ nữ ấy vẫn miệt mài, lẳng lặng quan tâm anh. Ngày được ra tù, anh vẫn coi lời nói của cô bạn là lời động viên, khích lệ để anh có động lực làm lại cuộc đời. Anh nghĩ, án dài thế bắt người ta đợi là ác độc, phí hoài tuổi thanh xuân của người ta.

Người đàn ông mới lập gia đình tâm sự, đã thấm thía khi ngày trở về nhìn thấy tóc mẹ bạc hơn, gương mặt nhăn nheo, còn bố thì nằm trên giường, tay run run. Anh nói, hình ảnh đó lúc nào cũng hiện hữu trong đầu, nhắc nhở anh phải hành động, suy nghĩ trưởng thành hơn. Dù án tù đã mãn nhưng “án nợ” vẫn còn cố gắng sống đúng mực, tự rèn luyện bản thân. Bây giờ, mỗi ngày được sống với bố mẹ và người thân, được làm công việc anh yêu thích thì đó là ngày hạnh phúc!

