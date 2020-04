Hành trình 14 ngày nỗ lực chống dịch, cứu người tại Bệnh viện Bạch Mai

Ứng phó với những tình huống xất nhất

Ngày 21/3, Bộ Y tế công bố những nhân viên y tế đầu tiên tại Việt Nam mắc COVID-19. Đó là hai nữ điều dưỡng tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới - Bệnh viện Bạch Mai (bệnh nhân 86 và 87). Sau 2 ca đầu tiên, Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục ghi nhận thêm nhiều trường hợp mắc mới. Cũng từ đây, Việt Nam chính thức chuyển sang giai đoạn 3 của cuộc chiến chống dịch COVID-19, bằng việc ghi nhận dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong cộng đồng.



Ngày 28/3, Sau khi ghi nhận 2 ca mắc mới là nhân viên Công ty Trường Sinh, đơn vị cung cấp dịch vụ thức ăn tại BV Bạch Mai. Ngay sau đó, Bệnh viện tiến hành phong tỏa khu vực nhà ăn và thực hiện cách ly toàn viện ngay tối cùng ngày.

Bệnh viện Bạch Mai thực hiện cách ly toàn viện từ đêm 28/3



Ngay trong đêm 28/3, Binh chủng Hóa học với 10 xe đặc chủng CDS 1.000, Saniz 921, trạm tiêu tẩy đa năng, xe tẩy độc diệt trùng tiến vào bên trong Bệnh viện Bạch Mai. Toàn bộ bệnh viện, đặc biệt tại những nơi được ghi nhận có bệnh nhân mắc COVID-19 đều được khử trùng.



Cùng thời điểm, quân đội hỗ trợ xây dựng bệnh viện dã chiến ngay bên trong khuôn viên. Bệnh viện dã chiến được dựng trên diện tích 2.500 m2, tổng cộng bố trí 140 giường. Một khu 10 lều, mỗi lều 6 giường và một khu 4 lều lớn, mỗi lều kê 20 giường bệnh, đảm bảo khoảng cách đúng quy định. GS.TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Đây là phần kịch bản dự phòng để bệnh viện sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu nhất".



Tổng số 46 ca bệnh liên quan, 4 điểm nóng được xác định bên trong Bệnh viện Bạch Mai gồm: khu vực nhà ăn do Công ty Trường Sinh phụ trách, Khoa Nhiệt đới, Khoa Thần Kinh và Khoa tiêu hóa cùng một số trường hợp khám ngoại trú và người nhà bệnh nhân. Trong số này, có tới 27 bệnh nhân là nhân viên Công ty Trường Sinh. Đây được xác định là nguồn lây nhiễm virus tại Bệnh viện Bạch Mai.



Sau lệnh cách ly toàn viện, bên trong Bệnh viện Bạch Mai có khoảng 3.500 người. Trong số này có gần 800 người bệnh, cụ thể là 200 người bệnh nặng cần sự hỗ trợ tích cực hoặc phải hồi sức cấp cứu.



Mỗi ngày, hàng trăm bác sĩ, điều dưỡng và các nhân viên của bệnh viện vẫn làm việc tích cực để điều trị cho các bệnh nhân. Ngoài điều trị, các nhân viên y tế còn đảm nhiệm luôn phần việc của người nhà bệnh nhân do phần lớn những người này đã được đưa đi cách ly. Hàng ngàn người bên trong bệnh viện không được phép ra ngoài, mọi nhu cầu ăn uống sinh hoạt đều do bệnh viện cung cấp. Nhà ăn bị phong tỏa, lãnh đạo bệnh viện phải đau đầu tìm giải pháp dinh dưỡng thay thế.



Do tính chất đặc biệt là bệnh viện tuyến cuối với các khoa cấp cứu A9, hồi sức tích cực, chống độc... khó có thể thay thế, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép bệnh viện được tiếp tục tiếp nhận bệnh nhân nặng chuyển lên từ tuyến dưới. Toàn bộ nhân viên y tế Bệnh viện được bố trí nơi cách ly riêng tại một khách sạn ở quận Hà Đông.

Nhân viên bệnh viện bị kỳ thị



TS Dương Đức Hùng - Phó Giám đốc bệnh viện Bạch Mai cho biết, việc phải cách ly số lượng lớn nhân viên y tế khiến bệnh viện gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, các nhân viên bệnh viện rất nỗ lực và tuân thủ cách ly chặt chẽ về mặt dịch tễ.



Bệnh viện cố gắng đảm bảo một số nhu cầu và hỗ trợ tiền mặt, tuy nhiên những đãi ngộ vật chất không thể so sánh với lương tâm nghề nghiệp của những người tình nguyện ở lại chống dịch.



Phó Giám đốc bệnh viện Bạch Mai cho biết không khỏi đau lòng trước những thông tin nhân viên bệnh viện phải chịu những tổn thương về mặt tinh thần. Ông nói, có người bị chủ nhà đuổi không cho thuê nữa vì làm việc ở Bệnh viện Bạch Mai. Có người vì điều trị cho bệnh nhân mà phải cách ly còn gia đình ở nhà bị hàng xóm láng giềng kỳ thị, hắt hủi.



"Tôi đồng ý rằng những người có yếu tố dịch tễ phải cách ly nhưng cách thức thế nào để không làm tổn thương nhau, đặc biệt về mặt y tế vì y bác sĩ là chiến sĩ tuyến đầu, phải căng lên mấy trăm phần trăm sức lực không phải vì tiền".



Là một bác sĩ, ông Hùng khẳng định, tâm lý tránh xa nguồn nhiễm bệnh là rất bình thường. Tuy nhiên, tâm lý ấy thực sự khiến những người làm công tác chống dịch không khỏi đau lòng, ảnh hưởng tới công việc.



Bản thân mỗi nhân viên y tế luôn có ý thức trách nhiệm đối với nhân dân, cộng đồng và nghề nghiệp. Họ cũng được tập huấn để hiểu về cách thức lây nhiễm để phòng chống. "Do đó, tôi mong và tôi yêu cầu xã hội sẻ chia với ngành y tế, làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho chúng tôi ở tuyến đầu", TS Hùng chia sẻ.



Những sự sống hồi sinh trong tâm dịch



Trong những ngày thực hiện cách ly, hàng trăm y bác sĩ bệnh viện Bạch Mai vẫn dốc sức cứu chữa cho người bệnh. Từ bên trong tâm dịch, biết bao hình ảnh đẹp và ý nghĩa của nhân viên y tế được lan tỏa tới cộng đồng.



Ngày 3/4, khoa Cấp cứu A9 tiếp nhận sản phụ 30 tuổi (Hà Đông, Hà Nội) trong tình trạng ngưng tuần hoàn. Ngay tại cổng bệnh viện, kíp cấp cứu vừa ép tim trên cán, vừa khẩn cấp đưa bệnh nhân vào khu can thiệp.

Bác sĩ BV Bạch Mai liên tục ép tim cho sản phụ nguy kịch ngay dưới cơn mưa



Sau 15 phút, bệnh nhân tái lập tuần hoàn và được thực hiện các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu. Chiều cùng ngày, bệnh nhân xuất hiện ngừng tuần hoàn lần 2. Tuy nhiên, các y bác sĩ vẫn dồn sức ép tim liên tục trong 120 phút với quyết tâm "còn nước còn tát". Thành quả của các y bác sĩ đã được đền đáp khi sản phụ tái lập tuần hoàn trở lại. Sau 24 giờ, bệnh nhân có xu hướng cải thiện, huyết động học cải thiện sau 72 giờ. Sau 5 ngày điều trị, sản phụ được gặp lại chồng sau 2 lần thoái khỏi bàn tay tử thần.



Trong một tuần cách ly, khoa Phụ sản, Bệnh viện Bạch Mai, đón 5 bé sơ sinh, trong đó, có hai người mẹ mắc bệnh lý phức tạp. Hai bé được chào đời trong hoàn cảnh đặc biệt.



Em bé thứ nhất là một bé gái nặng 2,6 kg sinh từ người mẹ 35 tuổi, từng sảy thai một lần, bị đái tháo đường thai kỳ, viêm tụy cấp một lần ở tuần thai 28. Ngày Bệnh viện Bạch Mai bị phong tỏa cũng là lúc sản phụ được chuyển vào phòng mổ cấp cứu.



Bé gái thứ hai nặng 3,8 kg do sản phụ 40 tuổi hạ sinh chiều 3/4. Thai phụ nhập viện cấp cứu với chẩn đoán đái tháo đường, nhiễm toan, thai 33 tuần, tiền sản giật.

Trong một tuần cách ly (kể từ ngày 28/3), khoa Phụ sản - Bệnh viện Bạch Mai - đã đón 5 em bé chào đời.



Trong thời gian cách ly, khoa Sản, Bệnh viện Bạch Mai vẫn đang theo dõi 10 thai phụ chờ sinh và nhiều nhân viên y tế của bệnh viện đang mang thai sắp sinh.



Ngày 8/4, thai phụ Nguyễn Thị Y. là điều dưỡng tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai trở lại làm việc sau khi hết thời gian cách ly. Trước đó, chị Y. cùng các đồng nghiệp tại trung tâm thực hiện cách ly y tế tại bệnh viện sau khi phát hiện 2 nữ điều dưỡng cùng trung tâm mắc COVID-19.



Ngày đầu tiên trở lại làm việc, chị Y. có dấu hiệu chuyển dạ, được chuyển đến Khoa Phụ sản, Bệnh viện Bạch Mai để theo dõi chờ sinh. Tối cùng ngày, các bác sĩ phẫu thuật lấy thai nhi, bé gái nặng gần 4 kg chào đời khỏe mạnh.



Vì sinh con trong hoàn cảnh đặc biệt nên chị Y. và gia đình quyết định đặt tên con gái là Hạ Vy với mong muốn đất nước sẽ sớm hạ gục, chiến thắng COVID-19 để cuộc sống trở lại bình thường.



Theo PGS.TS Phạm Bá Nha, Trưởng Khoa Phụ sản, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết từ ngày 28/3 đến 5/4, khoa đã đón 5 em bé chào đời. Trong đó có 2 sản phụ là nhân viên của bệnh viện, 3 sản phụ là bệnh nhân chờ sinh có bệnh lý nền. Hiện tại Khoa Phụ sản vẫn còn gần 10 thai phụ đang chờ sinh. Ngoài ra, nhiều nhân viên y tế của bệnh viện đang mang bầu trong khu cách ly chuẩn bị đến ngày sinh cũng được chuẩn bị các phương án đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con

GS.TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhận quyết định gỡ lệnh phong toả.

Ảnh: Ngô Nhung



TS Dương Đức Hùng, Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nhấn mạnh đây không phải là lần đầu tiên chúng ta có vụ dịch lớn. “Ngay từ đầu mùa dịch đến nay, khi có nhân viên y tế bị phơi nhiễm, chúng tôi chưa bao giờ có cảm giác đơn độc. Điều đó có giá trị động viên tinh thần cực kỳ lớn. Đó chính là động lực để hôm nay chúng tôi đầy tinh thần, cũng như gạt hết mọi khó khăn lo âu sang một bên để tiếp tục làm việc một cách hiệu quả”.



Ngày 10/4, 158 y, bác sĩ liên quan đến hai trường hợp nhân viên y tế của bệnh viện dương tính với SARS-CoV-2 đã hoàn thành cách ly với kết quả 3 lần âm tính.



Chiều 10/4, nữ điều dưỡng đầu tiên mắc COVID-19 của Bệnh viện Bạch Mai cũng được công bố khỏi bệnh.



0h ngày 12/4, sau 14 ngày cách ly, Bệnh viện Bạch Mai chính thức được dỡ lệnh phong tỏa. Bệnh viện sẽ tiếp tục hoạt động khám chữa bệnh bình thường và những sự sống sẽ tiếp tục được hồi sinh.





Vỡ òa phút Bệnh viện Bạch Mai dỡ bỏ phong tỏa: 'Bạch Mai chiến thắng', 'Bạch Mai vô địch'

Hà Ly (t/h)