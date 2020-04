Hồ sơ vụ án: Lạnh sống lưng với lời khai của gã làm vườn “nhốt xác” bà chủ dưới giếng sâu

Xác chết bị “nhốt” trong giếng sâu

Chiều tối ngày 15/5/2004, sau khi chở chuyến chôm chôm cuối cùng, con gái bà Nguyễn Thị Thanh Hường (SN 1959, ngụ tại khu phố 3, thị trấn Tân Biên, tỉnh Tây Ninh ) tất tả về nhà lo cơm nước. Vì không thấy mẹ ở nhà như mọi ngày nên đã gọi điện tìm nhưng không được. Lo có chuyện chẳng lành, chị này huy động người thân đi tìm. Đến vườn chôm chôm của gia đình tìm cũng không thấy người và chiếc xe Honda cub 81 bà Hường hay đi đâu cả. Cùng thời điểm, người làm vườn cũng cũng “bốc hơi” không rõ tung tích.

Sau vài giờ tìm kiếm không thấy, con gái bà Hường đã nhờ người dân trong thôn đi tìm. Họ châm đuối sáng trưng cả khu vườn chôm chôm, lần từng gốc cây, bụi cỏ để tìm kiếm mà không thấy bà Hường đâu. Bỗng nhiên một người lên tiếng “trong vườn có cái giếng nào không?”. Nghe vậy, một thanh niên đáp “cuối vườn, cuối vườn có một cái”. Tất cả mọi người chạy xồng xộc về phía cuối vườn kiểm tra.

Khi soi kỹ đèn đuối thì thấy dấu máu còn tươi trên miệng giếng, Người nhà bà Hường lập tức đập khóa, mở nắp giếng rọi đèn xuống kiểm tra. Tất cả kinh hoàng khi phát hiện thi thể nạn nhân đang nằm sâu dưới giếng.

Ngay lập tức sự việc được báo lên Công an địa phương. Khoảng 30 phút sau khi phát hiện, thi thể bà Hường được Công an đưa lên. Đội pháp ý ngay lập tức vào cuộc làm việc. Kết luận sơ bộ cho thấy, nạn nhân tử vong do ngạt nước trong tình trạng chấn thương sọ não. Phần đầu bị đánh bằng vật cứng.

Công an vào cuộc truy xét, khoanh vùng nghi phạm. Qua điều tra, xác định được người cuối cùng mà nạn nhân tiếp xúc là người làm vườn. Song người này cũng mất tích ngay khi vụ án xảy ra. Kiểm tra phát hiện các vật dụng cá nhân, tài sản của người vẫn còn nguyên. Chìa khóa nắp giếng chỉ có anh ta và bà Hường giữ.

Ẩn sát hại bà chủ ở vườn chôm chôm (ảnh minh họa)

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng nhận được tin quan trọng, có người nhìn thấy người làm việc chạy chiếc xe Honda Cub 81 của bà Hường đi về phía biên giới. Từ những bằng chứng trên, cơ quan điều tra nhận định, nghi phạm số 1 trong vụ án này là người làm vườn tên Nguyễn Văn Ẩn (thường gọi Tèo, sinh năm 1983, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Tân Bình, huyện Tân Biên).

Các mũi trinh sát được tỏa ra cung đường ghi nhận hướng nghi can bỏ chạy để truy tìm. Đồng biên phòng và cửa khẩu khu vực biên giới Chàng Riệc, Tân Phú, Kà Tum, Xa Mát... được cung cấp ảnh của Ẩn và được báo động phong tỏa nghiêm ngặt. Công an tỉnh Tây Ninh cũng gửi điện đề nghị cảnh sát tỉnh Kong Pong Chàm và Svây Riêng của nước bạn Campuchia hỗ trợ truy bắt nghi phạm

Đêm ngày 17 rạng sáng ngày 18/5 năm đó, khi đi đến khu vực chân núi Bà Đen thuộc xã Thạnh Tân, thị xã Tây Ninh, trinh sát nhận được thông tin, có chiếc xe mát Cub 91 BKS 70TA-0119 bị bỏ lại ở đó. Đến nơi, các trinh sát xác định, đó chính là xe máy bị mất của bà Hường. Ngay sau đó, các trinh sát nhận được tin, cách hiện trường phát hiện chiếc xe khoảng 3km người dân thấy một nam thanh niên nằm ngủ ở chòi giữ rẫy.

Đoán định đó có thể là đối tượng Ẩn, Công an tỉnh Tây Ninh triển khai lực lượng rộng khắp địa bàn để truy tìm nghi phạm. Đến ngày 18/4, Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can và phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với Nguyễn Văn Ẩn, đồng thời thành lập ngay một tổ truy xét gồm 9 người là cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra và Công an huyện Tân Biên.

Lời khai rợn người của kẻ sát nhân

Công an mở rộng phạm vi điều tra xuống nhiều tỉnh phía nam như Vũng Tàu, Bình Dương , TP Hồ Chí Minh, Bình Phước… nhưng vẫn không tìm ra manh mối nghi phạm. Các trinh sát không nản trí, tiếp tục lần theo mối quan hệ bà con bên ngoại của Ẩn, từ đây tìm đến Cà Mau, Bạc Liêu nhưng vẫn không thấy dấu vết nào cả.



Đến khoảng 20h ngày 15/8/2004, Công an nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện Ẩn đến nhà chị gái ở ấp Tân Thạnh, xã Tân Bình, huyện Tân Biên. Việc tiếp cận căn nhà khá khó vì nó nằm cách biệt khu dân cư, lại ở giữa đồng trống.

Thời điểm đó trời mưa, thanh vắng nên chỉ cần nghe tiếng động cơ xe là nghi can có thể trốn thoát, việc truy bắt sẽ trở nên khó khăn hơn. Sau khi họp bàn, các điều tra viên quyết định dùng máy cày kéo rờ-mooc chắn chắn sẽ không để nghi phạm nghi ngờ.

Gây án xong hắn giấu thi thể nạn nhân dưới giếng sâu

Quả đúng như vậy, khi sửu dụng máy cày đi đến trước cổng nhà thì các trinh sát nhảy xuống tiến hành bao vây toàn bộ nhà. Ẩn ở bên trong bật dậy định tháo chạy nhưng không kịp. Các trinh sát nhanh chóng tra tay hắn vào còng số 8.

Tại cơ quan điều tra, sau ít phút truy vấn, Ẩn đã cúi đầu nhận tội. Ẩn khai: “Chiều ngày 15/4/2004, bà Hường đến thăm vườn chôm chôm, đúng lúc nhìn thấy em đang làm không đúng theo chỉ dẫn nên đã la mắng. Emi m lặng không nói gì và trong đầu nảy sinh ý định đánh bà ta một trận để cảnh cáo. Khi bà Hường bước lại gần, em bất ngờ dùng cây kéo cắt cành đánh vào trán. Bà Hường cũng dùng kéo bổ vào lung em. Sôi máu, em quơ sợi dây ràng (làm bằng ruột ô tô) siết cổ bà ghì xuống đất…”.

Để che dấu tội ác của mình, Ẩn đã vứt thi thể bà Hường xuống giếng ở cuối vườn. Hắn còn cẩn thận dùng chìa khóa khóa nắp giếng lại, Sau đó leo lên chiếc xe Honda Cub 81 của nạn nhân chạy về hướng biên giới.

Đang di chuyển thì xe hết xăng nên Ẩn bỏ lại nó lại trong một con đường nhỏ ở ấp Thạnh Trung gần UBND xã Thạnh Tân, thị xã Tây Ninh. Sau đó, Ẩn đi qua chòi mãng cầu thì tạt vào lục lọi đồ ăn rồi lên giường ngủ. Đến khoảng 22h chủ chòi đi vào thì hắn nói dối là dân chai đi lạc đường. Thấy vậy, người dân thương tình nên cho đi.

Tiếp đó, Ẩn đón xe khách đi lên TP Hồ Chí Minh, xuống Vũng Tàu làm thuê cho nơi khai thác cát. Đến ngày 30/6/2004, Ẩn xin nghỉ việc và đi chăn vịt thuê ở Đồng Nai. Làm được hơn nửa tháng, hắn bị cho nghỉ việc vì lười biếng. Đến ngày 15/8/2004, Ẩn quay về nhà gái ở Tân Biên thì bị bắt.

Your browser does not support HTML5 video.

Thợ hồ đâm chết ông chủ vì bị chửi mắng

Nga Đỗ (t/h)